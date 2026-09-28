JNE comunicará por canales oficiales decisión sobre Rafael López Aliaga, afirma Roberto Burneo. (Foto: Captura / Canal N)
JNE comunicará por canales oficiales decisión sobre Rafael López Aliaga, afirma Roberto Burneo. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que el pleno del organismo electoral se encuentra en sesión permanente para abordar los asuntos pendientes a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre. Sobre la situación de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Lima por Renovación Popular, precisó que cualquier decisión corresponde al pleno y no a una opinión personal del titular de la institución.

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