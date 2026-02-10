Ernesto Álvarez: Gobierno “está comprometido en dar todas las facilidades a los candidatos” presidenciales y “una razonable protección”

El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, aseguró que el Gobierno está “comprometido” en dar “todas las facilidades” a los candidatos presidenciales que participan en las elecciones generales del 2026 y dijo que a todos se les brindará “una razonable protección”.

En declaraciones a la Agencia Andina, afirmó que uno de los ejes principales del Gobierno es garantizar “elecciones libres y transparentes”, además de lograr la estabilidad política y económica del país.

“(El Gobierno) está comprometido en dar todas las facilidades a los candidatos para que puedan solicitar el voto y la confianza de los ciudadanos de manera libre y transparente”, manifestó.

Álvarez Miranda aclaró que la seguridad de los candidatos presidenciales no puede ser extendida a la totalidad de postulantes a las cámaras de diputados y senadores porque son miles y dificultaría la atención a la ciudadanía.

“Sí, los candidatos presidenciales tienen una razonable protección en la medida en que esto debe culminar a mediados de abril. (Luego) ya nos quedamos solamente con la protección a los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta”, acotó.

El primer ministro también señaló que nuestro país tiene un marco presupuestal sumamente ajustado, pero la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, se ha comprometido a financiar cada una de las etapas del proceso electoral.

A la par, Ernesto Álvarez detalló que el Gobierno está firmando convenios con entidades internacionales, como la Unión Europea (UE), para asegurar la presencia de observadores electorales en los comicios del 12 de abril.

“No solamente con la Unión Europea, lo que se quiere es que haya observadores de los diversos organismos de carácter internacional”, puntualizó.