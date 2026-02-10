Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, se refirió a los candidatos presidenciales que participan en las elecciones generales del 2026. (Foto: PCM)
El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, se refirió a los candidatos presidenciales que participan en las elecciones generales del 2026. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, aseguró que el Gobierno está “comprometido” en dar “todas las facilidades” a los candidatos presidenciales que participan en las elecciones generales del 2026 y dijo que a todos se les brindará “una razonable protección”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La cultura en el olvido: los candidatos que lideran las encuestas apenas mencionan al sector en sus planes de gobierno
Actualidad

La cultura en el olvido: los candidatos que lideran las encuestas apenas mencionan al sector en sus planes de gobierno

Ernesto Álvarez: Gobierno “está comprometido en dar todas las facilidades a los candidatos” presidenciales y “una razonable protección”
Elecciones

Ernesto Álvarez: Gobierno “está comprometido en dar todas las facilidades a los candidatos” presidenciales y “una razonable protección”

Elecciones 2026: ¿Qué partidos políticos renunciaron a la franja electoral en Nativa Televisión?
Elecciones

Elecciones 2026: ¿Qué partidos políticos renunciaron a la franja electoral en Nativa Televisión?

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú
ECData

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú