Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció este martes que la virtual presidenta Keiko Fujimori será proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en ese escenario, su partido tendrá que “trabajar”.

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