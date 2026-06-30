El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció este martes que la virtual presidenta Keiko Fujimori será proclamada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en ese escenario, su partido tendrá que “trabajar”.

"Nosotros vamos a trabajar. Hay una realidad, la señora va a ser proclamada y sobre esa base tendremos que trabajar“, declaró.

No obstante, precisó que el reconocimiento formal de los resultados corresponde exclusivamente a las autoridades electorales y reiteró la posición de su agrupación sobre el proceso.

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Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú: "Vamos a hacer uso de las herramientas legales de las que podemos disponer hasta las últimas consecuencias. Nosotros vamos a trabajar. Hay una realidad, la señora va a ser proclamada y sobre esa base tendremos que… pic.twitter.com/jcRKlL5TyK — Canal N (@canalN_) June 30, 2026

"Quien tiene que hacer el reconocimiento es el JNE, nosotros no. Nosotros vamos a dar nuestra opinión y es que se ha vulnerado el proceso electoral“, manifestó.

En esa línea, sostuvo que Juntos por el Perú hará uso de los mecanismos legales que considere pertinentes para sustentar sus cuestionamientos.

"Hay una realidad y nosotros no podemos trabajar en un mundo paralelo. Pero sí nos asiste el derecho de recurrir a las instancias que el ordenamiento jurídico nos ampara“, afirmó.

Respecto al rol que asumirá su bancada en el próximo Congreso, Zunini aseguró que ejercerán una oposición, aunque descartó que ello implique obstaculizar la gestión del futuro Gobierno.

"Seremos una bancada de oposición que va a trabajar pensando en los problemas del país“, indicó.

Asimismo, remarcó que su agrupación no promoverá una estrategia de bloqueo legislativo.

"Un obstruccionismo para impedir que se gobierne el país e impedir que se produzcan leyes no va a haber. Pero sí una oposición, una lucha contra la corrupción“, concluyó.