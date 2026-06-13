Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, dijo que el objetivo de sus pedidos de recuento de votos es que se aplique solamente en los países donde consideran que hubo irregularidades, específicamente Estados Unidos y Argentina.

En declaraciones a la prensa fuera de local partidario, el candidato al Parlamento dijo que no entiende “por qué tanta susceptibilidad” ante los planteamientos que han hecho ya que están dentro del marco de la ley, al igual que las impugnaciones que salieron de Fuerza Popular. “Es parte del proceso”.

“(Roberto Sánchez) ha propuesto efectivamente que si ellos tienen dudas sobre lo que ha pasado en Puno, entonces nosotros tenemos duda de lo que ha pasado en Estados Unidos y Argentina, no es necesario que sea un recuento total, sino en los lugares donde se ha cambiado la normativa precisamente para esta segunda parte del proceso electoral”, comentó.

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, insistió en que se haga un recuento de votos en Argentina y Estados Unidos. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

En esa línea, dijo que siguen en proceso de recaudación de fondos a simpatizantes para poder subsanar la exigencia del pago de una tasa para presentar recursos impugnatorios contra estas mesas en el extranjero, aunque no dio detalle de cuánto han logrado hasta ahora.

“Nosotros estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de defensa con las herramientas que nos da el sistema electoral (...) Nosotros estamos preocupados pero por estas irregularidades de que se haya cambiado las reglas de juego en pleno proceso electoral y no nos haya permitido oportunamente tener información de actas en el extranjero”, reclamó Zunini.