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Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, insistió en que se haga un recuento de votos en Argentina y Estados Unidos. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, insistió en que se haga un recuento de votos en Argentina y Estados Unidos. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, dijo que el objetivo de sus pedidos de recuento de votos es que se aplique solamente en los países donde consideran que hubo irregularidades, específicamente Estados Unidos y Argentina.

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