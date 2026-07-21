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Resumen

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(Foto: Perú Check)
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Por Perú Check

En una entrevista con la periodista Juliana Oxenford, el diputado electo Ernesto Zunini y vocero de Juntos por el Perú, se refirió a la vacancia de Pedro Castillo y señaló que el Congreso nunca tuvo los votos suficientes para vacar al expresidente: