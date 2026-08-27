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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante una entrevista televisiva, Miguel Cordano, candidato al Gobierno Regional del Callao por Fuerza Popular, se refirió al avance de ejecución presupuestal realizado por la actual gestión del Gobierno Regional (GORE) del Callao. Textualmente, el candidato indicó: