Un grupo de exministros y viceministros de Relaciones Exteriores emitió un comunicado respaldando a la labor de la Cancillería en la organización y custodia del voto de los peruanos en el exterior durante la segunda vuelta, con lo que rechazan las declaraciones de Juntos por el Perú y el propio Roberto Sánchez, quienes denunciaron supuestas irregularidades por parte de los cónsules peruanos al trasladar material electoral sin haber digitalizado las actas con los votos.

Los firmantes sostuvieron que el Servicio Diplomático ha cumplido sus funciones con profesionalismo, neutralidad y un alto compromiso con los intereses del país.

Excancilleres expresaron su respaldo a la labor de la Cancillería al trasladar material electoral de la segunda vuelta.

Asimismo, subrayaron que las acusaciones de la organización política que lidera Roberto Sánchez son “infundadas” y dañan de manera irresponsable el prestigio de la institución, por lo que negaron que cualquier funcionario se haya prestado a actos irregulares durante el proceso.

Entre los suscriptores del pronunciamiento figuran destacados diplomáticos como Allan Wagner, Gonzalo Gutiérrez, Néstor Popolizio, Hugo de Zela, Fernando Rojas, Jaime Pomareda y Eduardo Ponce, entre otros ex altos mandos de la Cancillería.

Juntos por el Perú pide recuento de votos total

Juntos por el Perú argumentó que este método de transporte representa una falta de transparencia de los votos en el extranjero, a pesar que Roberto Sánchez se había comprometido previamente a respetar los resultados electorales.

Ahora, el propio Sánchez y su equipo técnico han solicitado la revisión de los votos en el exterior alegando que se han detectado indicios de irregularidades en el traslado del material, el cual tardó hasta tres días en llegar a territorio peruano desde países como Argentina y Francia.

📄Comunicado de Prensa 025-26: Con relación al proceso electoral llevado a cabo en el extranjero.



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Ante estas críticas, la Cancillería aclaró que la Ley Orgánica de Elecciones no prevé la transmisión digital obligatoria de las actas del exterior como parte del procedimiento de contabilización. Además, la institución explicó que el uso de “carga consolidada” y valijas diplomáticas fue la modalidad más segura para garantizar la trazabilidad y la cadena de custodia del material electoral, cumpliendo con los plazos de 72 horas previamente coordinados con los organismos electorales.