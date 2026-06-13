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Excancilleres expresaron su respaldo a la labor de trasladar material electoral de la segunda vuelta. (Foto: Cancillería)
Excancilleres expresaron su respaldo a la labor de trasladar material electoral de la segunda vuelta. (Foto: Cancillería)
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Un grupo de exministros y viceministros de Relaciones Exteriores emitió un comunicado respaldando a la labor de la Cancillería en la organización y custodia del voto de los peruanos en el exterior durante la segunda vuelta, con lo que rechazan las declaraciones de Juntos por el Perú y el propio Roberto Sánchez, quienes denunciaron supuestas irregularidades por parte de los cónsules peruanos al trasladar material electoral sin haber digitalizado las actas con los votos.

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