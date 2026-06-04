El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos, aseguró que su país se ha convertido en un “Estado quebrado” tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y advirtió a los peruanos sobre los riesgos de adoptar un modelo basado en el predominio del Estado sobre la inversión privada.

Según sostuvo, la crisis económica, energética y productiva que atraviesa Bolivia es consecuencia directa de las políticas aplicadas durante los últimos 20 años.

Durante una entrevista en ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, el exfuncionario sostuvo que el modelo de Estado empresario impulsado por Evo Morales y continuado por sus sucesores terminó debilitando la economía boliviana y agotando las principales fuentes de ingresos del país.

“Acá en el Perú se hablaba del milagro boliviano. Bueno, ya ven el milagro: tremenda crisis económica, social y productiva en el país. Somos un Estado quebrado”, afirmó.

Según explicó, entre 2005 y 2025 Bolivia fue gobernada bajo la premisa de que el Estado podía asumir un rol predominante en prácticamente todos los sectores económicos.

“Por 20 años, del 2005 al 2025, el MAS gobernó Bolivia con mano dura y con el eslogan de que el Estado lo puede todo. Se crearon 167 empresas estatales. La empresa YPFB fue gloriosa, pero eso fue porque durante la apertura del 95 al 2000 el sector privado descubrió importantes reservas de gas. El MAS recibió esas reservas y las monetizó”, señaló.

Afirmó que con ello, Bolivia recibió cerca de 70 mil millones de dólares por exportaciones de gas natural, condensados, petróleo y GLP durante las dos últimas décadas. Sin embargo, sostuvo que esos recursos no fueron utilizados para reponer reservas ni incentivar nuevas inversiones.

“Nacionalizaron, hicieron crecer la empresa estatal y elevaron los impuestos, violando la seguridad jurídica. Poco a poco el país se fue quedando sin reservas y sin energía. Dejamos de exportar gas a Argentina. En 2027 se termina de exportar lo último a Brasil. El país es importador neto de diésel en un 90% y en los próximos años empezaremos a importar GLP desde Perú”, señaló.

“El presidente Paz ha recibido un país quebrado. El Banco Central de Bolivia no tiene ni un dólar para comprar combustibles. Estamos viviendo de préstamos internacionales”, afirmó.

El exministro también cuestionó la gestión de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), encargada de desarrollar la industria del litio.

“La empresa estatal ha invertido 1.100 millones de dólares en los últimos nueve años y no produce un gramo de litio. Todo lo que han hecho es equivocado y fallido”, sostuvo.

Advertencia

Ríos aprovechó la entrevista para advertir a los peruanos sobre los riesgos de adoptar modelos económicos basados en una fuerte intervención estatal y dejar de lado la inversión privada.

“El modelo cubano es el mismo que el modelo venezolano y boliviano. El Perú, si bien no es Suiza, tiene un modelo económico estable. Les digo a los peruanos: ustedes van a terminar trabajando en Venezuela si adoptan el modelo fallido del Estado empresario”, afirmó.