Resumen

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Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia. (Foto: GEC)
Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos, aseguró que su país se ha convertido en un “Estado quebrado” tras dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y advirtió a los peruanos sobre los riesgos de adoptar un modelo basado en el predominio del Estado sobre la inversión privada.

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