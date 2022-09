La exposición de ideas organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se llevó a cabo este jueves con varios incidentes y la ausencia del candidato Daniel Urresti (Podemos Perú).

En una primera etapa estuvieron presente Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), Yuri Castro (Perú Libre), Elizabeth León (Frente de la Esperanza 2021) y Omar Chehade (Alianza para el Progreso).

En tanto, para la segunda parte solo acudieron Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y George Forsyth (Somos Perú). Urresti Elera no respondió a las invitaciones realizadas por la CCL.

Propuestas

Omar Chehade (APP) planteó que si gana las elecciones regionales y municipales 2022 trabajará para crear “un millón de empleos” durante los cuatro años de gestión. También insistió en que reabrirá el Centro Histórico de Lima.

En tanto, Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú) aseguró que es el “outsider” de los actuales comicios y propuso construir un nuevo acceso desde la Vía de Evitamiento para ingresar a San Juan de Lurigancho por puente Las Lomas, además de otro túnel en La Molina.

A su vez, Elizabeth León (Frente de la Esperanza 2021) planteó que se implementen en la capital “farmacias de la esperanza”, con medicamentos a bajo costo, además de fortalecer al serenazgo para enfrentar la inseguridad ciudadana y cambiar la ubicación de los paraderos.

Por otro lado, Yuri Castro, de Perú Libre, propuso construir una “vivienda social” para las personas con menos recursos, implementar anillos viales en el norte, sur y este de la capital e instalar cámaras de videovigilancia con reconocimiento biométrico para identificar a los delincuentes.

Por su parte, George Forsyth (Somos Perú) aseguró que pondrá orden y derrotará a la inseguridad ciudadana, así como a las mafias y el crimen organizado. También expresó que emprenderá un desarrollo urbano que hará frente a las organizaciones criminales que venden terrenos de manera irregular.

Finalmente, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) dijo que contratará a notarios y jueces de paz para que acudan a las viviendas que no tienen título de propiedades y se las otorguen a quienes viven allí. Incluso insistió en implementar el “plan Bukele”, en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir la delincuencia.

Incidentes

Chehade Moya fue quien protagonizó el primer incidente al cuestionar la tardanza de López Aliaga, Daniel Urresti y Forsyth. Incluso el excongresista consideró que “no tienen palabra”.

“Eso no es serio, nosotros hemos participado en todos los bloques y estos señores no han venido. No tienen palabra. Si eso le ofrecen a la ciudad de Lima, qué puede suceder después, eso es lo lamentable”, manifestó Chehade Moya.

“Tienen que debatir todos. No puede ser posible que el señor López Aliaga, el señor Urresti y el señor Forsyth se les ha citado a una hora y vengan a la hora que les da la gana, a la segunda parte, cuando a ellos les conviene. Eso no es justo señor”, agregó.

Incidente con Omar Chehade. (Video: Canal N)

En la segunda parte, el propio López Aliaga protagonizó el segundo incidente de la jornada al criticar a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por los actos de corrupción por lo que se le investiga, lo que provocó los abucheos de personas presentes en el auditorio.

“Necesitamos recreación para el pueblo, ese pueblo tan manido por la izquierda comunista y terruca y aparte corrupta. Esa izquierda corrupta, se los digo en su cara, que tiene como emblema a la señora (Susana) Villarán. Esa izquierda corrupta de la señora Villarán, 12 millones de dólares robados al pueblo”, manifestó López Aliaga.

Seguidamente, comenzaron una serie gritos y reclamos contra el aspirante de Renovación Popular que duró varios minutos. Tras ello, los organizadores del evento solicitaron que las personas que interrumpían el debate sean retiradas del lugar.

Incidente de Rafael López Aliaga