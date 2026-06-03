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El expresidente de Colombia, Iván Duque utilizó su cuenta de X para difundir el pronunciamiento del Grupo Libertad y Democracia. (Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW).
El expresidente de Colombia, Iván Duque utilizó su cuenta de X para difundir el pronunciamiento del Grupo Libertad y Democracia. (Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW).
/ SHAWN THEW
Por Redacción EC

El Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes y exautoridades de Iberoamérica, expresó este miércoles su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

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