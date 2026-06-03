El Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes y exautoridades de Iberoamérica, expresó este miércoles su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

A través de un pronunciamiento conjunto, la organización sostuvo que la elección peruana tendrá implicancias que trascienden las fronteras nacionales y afirmó que la candidata de Fuerza Popular representa la defensa de la democracia, la institucionalidad y la economía de mercado.

El documento fue difundido por el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien destacó la importancia de los comicios para el futuro político del país.

El Perú enfrenta una decisión trascendental para su futuro este domingo 7 de junio. Catorce exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que pertenecemos al Grupo Libertad y Democracia, expresamos nuestro respaldo a @KeikoFujimori y a la defensa de los valores democráticos,… pic.twitter.com/ygz6nLeWr7 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 3, 2026

“El Perú enfrenta una decisión trascendental para su futuro este domingo 7 de junio. Catorce exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que pertenecemos al Grupo Libertad y Democracia, expresamos nuestro respaldo a Keiko Fujimori y a la defensa de los valores democráticos, la institucionalidad y la economía de mercado”, escribió en su cuenta de red social X.

Asimismo, Duque sostuvo que América Latina debe actuar de manera coordinada frente a las amenazas que, según indicó, enfrentan los sistemas democráticos de la región.

“Hoy más que nunca, América Latina debe unirse para proteger la libertad y rechazar cualquier amenaza a la democracia”, añadió.

El comunicado, por su parte, expresa: “Este domingo, el pueblo peruano acude a las urnas para decidir el rumbo de su nación en un momento de singular importancia para la región. En medio de una legítima demanda ciudadana de seguridad, estabilidad política y prosperidad económica, el Perú tiene ante sí una elección que trasciende sus fronteras y convoca la atención de toda América Latina”.

Grupo Libertad y Democracia.

“En ese contexto, el Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes y líderes políticos comprometidos con los valores de la libertad, el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, expresa su respaldo unánime y decidido a la candidatura de Keiko Fujimori. Su trayectoria y sus propuestas representan, con claridad y convicción, la defensa de la economía de mercado, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y el respeto irrestricto a las libertades individuales que los peruanos merecen y reclaman”.

Advierten sobre la izquierda radical

El Grupo Libertad y Democracia afirmó que diversos países latinoamericanos han experimentado en los últimos años un deterioro institucional como consecuencia de proyectos políticos de izquierda radical.

Según el pronunciamiento, estos procesos habrían generado la “erosión de las instituciones democráticas, la concentración del poder y el debilitamiento de las libertades individuales”.

“Frente a este patrón que se repite, el Perú tiene este domingo la oportunidad histórica de elegir un camino distinto: el de la certeza jurídica, la apertura económica y la gobernabilidad democrática”, indicaron.

“La candidatura de Keiko Fujimori encarna precisamente esa alternativa”, sostiene el documento.

Los firmantes

El pronunciamiento fue suscrito por 14 exmandatarios y exautoridades de la región: Iván Duque (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso (Panamá), Vicente Fox (México), Jeanine Áñez (Bolivia), Mauricio Macri (Argentina), Guillermo Lasso (Ecuador), Luis Fortuño (Puerto Rico), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile), Jamil Mahuad (Ecuador), Juan Guaidó (Venezuela) y Mariano Rajoy (España).