“[Estuvo más de un año en primer lugar en intención de voto, pero en la última encuesta tuvo una bajada bastante fuerte. ¿A qué cree que se debe esa caída?] Justamente, calza con la exclusión. Si excluyen y, obviamente, la prensa comunica esa exclusión, que la hizo de forma incorrecta el Jurado Electoral Especial, todos los peruanos han entendido que ya no estoy participando. Muchos me han preguntado por qué estaba con el polo si es que ya no estoy participando. Están engañando, porque nosotros seguimos en carrera y vamos a continuar. Pero, para la opinión pública, ha trascendido como si nosotros ya no estuviéramos en carrera”

George Forsyth, candidato a la presidencia.