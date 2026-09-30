Para Fernán Altuve la mejor opción para contrarrestar a Rafael López Aliaga es Carlos Bruce. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Para Fernán Altuve la mejor opción para contrarrestar a Rafael López Aliaga es Carlos Bruce. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Fernán Altuve anunció su renuncia a Avanza País luego de confirmar que este domingo votará por Carlos Bruce en las Elecciones Municipales de Lima.

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