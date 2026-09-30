Fernán Altuve anunció su renuncia a Avanza País luego de confirmar que este domingo votará por Carlos Bruce en las Elecciones Municipales de Lima.

En entrevista con Canal N, Altuve explicó que presentó su renuncia este miércoles y que su decisión se produce después de una serie de problemas internos en el partido que surgieron tras el último proceso electoral nacional.

Según relató, la división se hizo más evidente luego de que Salvador Heresi difundiera un video en el que planteaba la posibilidad de realizar un voto cruzado. Posteriormente, las bases de Lima se reunieron y expresaron su respaldo a Carlos Bruce, quien anteriormente perteneció a Avanza País y ahora va a la alcaldía por Somos Perú.

“ Hoy mandé mi renuncia al partido. Ha habido varios problemas después del proceso electoral nacional y hace pocos días un miembro del partido, Salvador Heresi, salió en un video diciendo que había que votar cruzado, y eso generó un efecto carambola ”, señaló.

#NPortada | Fernán Altuve, analista político: Hoy presenté mi renuncia a Avanza País (…) Lo mejor es retomar mi independencia y votar el domingo con tranquilidad



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Altuve señaló que esta situación terminó generando una fractura entre los dirigentes de Lima. Explicó que los dos primeros cargos dirigenciales respaldan la candidatura de Francis Allison, mientras que el tercero y cuarto, se han inclinado por Bruce.

“ Ante una fractura así, yo creo que lo mejor es retomar mi independencia para poder ir a votar el domingo con plena tranquilidad ”, sostuvo.

El exdirigente de Avanza País confirmó entonces cuál será su decisión en las urnas: “(Mi voto sería) por Carlos Bruce”.

Altuve aclaró que considera a Francis Allison un buen candidato y destacó que es su amigo y un buen alcalde. Sin embargo, explicó que, en la actual coyuntura, considera que Bruce representa una posición más consistente frente a lo que viene ocurriendo en la campaña electoral.

#NPortada | Fernán Altuve, analista político, sobre Carlos Bruce: Tiene una trayectoria eficiente



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En ese sentido, sostuvo que Bruce ha sido el candidato que con mayor firmeza ha cuestionado la situación de López Aliaga quien postula como primer regidor, pero en la práctica podría ocupar el sillón municipal nuevamente gracias al retiro de Marco Rubio de la contienda.

“En esta coyuntura creo que el voto por Carlos Bruce sería lo mejor, es el más consistente en su oposición a la situación que está ocurriendo donde hay un fraude evidente tratando de introducir a un candidato (Rafael López Aliaga) que no puede acceder a la alcaldía; y ha sido el mas firme opositor a esa candidatura”, dijo.

“Bruce es quien en primer lugar ha llamado la atención del Jurado, ha exigido que haya un pronunciamiento, que no se mantenga la desinformación, y además tiene una trayectoria eficiente”, agregó.