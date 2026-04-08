Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La plancha presidencial de Avanza País está liderada por el congresista José Williams Zapata e integrada además por la legisladora Adriana Tudela en la segunda vicepresidencia. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
La plancha presidencial de Avanza País está liderada por el congresista José Williams Zapata e integrada además por la legisladora Adriana Tudela en la segunda vicepresidencia. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, en El Comercio, el candidato a la primera vicepresidencia por Avanza País, Fernan Altuve, reconoció que la campaña electoral de su partido ha enfrentado dificultades en el actual proceso, aunque aseguró que mantienen expectativas de obtener representación parlamentaria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.