En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, en El Comercio, el candidato a la primera vicepresidencia por Avanza País, Fernan Altuve, reconoció que la campaña electoral de su partido ha enfrentado dificultades en el actual proceso, aunque aseguró que mantienen expectativas de obtener representación parlamentaria.

Cuando se le preguntó sobre la segunda vuelta, Altuve respondió: “Es difícil [...]. Nosotros vamos a tener una evaluación final cuando tengamos resultados. Ha sido una campaña difícil para Avanza País, eso hay que reconocerlo desde ahora, no hay necesidad de esperar el día 12 ó 13 para decirlo”.

La plancha presidencial de Avanza País está liderada por el congresista José Williams Zapata e integrada además por la legisladora Adriana Tudela en la segunda vicepresidencia.

Altuve sostuvo que el panorama electoral ha sido complejo y que el desempeño final se evaluará tras los resultados.

Según indicó, uno de los factores que afectó la campaña fue la necesidad de reorganizar la candidatura a pocos meses de las elecciones, tras la salida del precandidato inicial. Indicó que ello obligó a una “reingeniería” que impactó en la estrategia política del partido.

“Se buscó una candidatura que no estuviese vinculada al Parlamento. Ese fue el motivo, teniendo al general Williams que era un muy buen candidato, pero se notaba que había un rechazo al Parlamento actual. (...) El precandidato no quiso continuar, tuvo sus razones y eso demandó una reingeniería a tres meses de la elección de la campaña”, expresó.

Pese a ello, defendió la fortaleza territorial de Avanza País y señaló que el partido cuenta con presencia regional y representación municipal, lo que —a su juicio— podría traducirse en resultados favorables en el ámbito legislativo.

Remarcó que Avanza País se mantendrá en la contienda hasta el final y defendió la candidatura de José Williams. “Yo no conozco en mi diccionario la palabra rendición ni capitulación. Yo voy siempre hasta las últimas consecuencias”, enfatizó.

Altuve precisó que el cumplimiento de la valla electoral no depende únicamente de la votación presidencial, sino del desempeño en las listas al Senado y a la Cámara de Diputados. “La valla se pasa con el Senado y la Cámara de Diputados” , remarcó, al advertir que partidos con menor presencia en regiones podrían tener dificultades para alcanzar representación.

Asimismo, consideró que agrupaciones como Somos Perú, APP, Podemos y Avanza País cuentan con una estructura nacional que podría dar “sorpresas” en el Congreso, incluso si sus candidatos presidenciales no lideran las encuestas.

El candidato también señaló que existe un voto “antiestablishment” en el país que podría influir en los resultados electorales, y cuestionó que no se haya logrado una mayor articulación entre sectores políticos antes del proceso.

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Explicación clara sobre tipos de votos en elecciones complejas con 36 agrupaciones políticas: válido (marca en cuadrilátero del partido o preferencial), nulo (cruz fuera o confusión), blanco (sin marcar, cuenta en cómputo), viciado (rayones o dibujos) y cruzado (marcas en distintas opciones). Recomendaciones: decidir antes, para que tu voto cuente entre 27 millones de peruanos.

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