— A fines de mayo, usted se inscribió como militante del PPC. Entonces, señaló que su idea es construir un frente con otros partidos de derecha. ¿Se han dado conversaciones con otras agrupaciones en ese sentido?

Sí, yo he participado, en todos los casos a título individual. Me he inscrito en el Partido Popular Cristiano, básicamente, porque conozco a Carlos Neuhaus, tengo un gran aprecio por él, por su integridad, por su profesionalismo, es un amigo. Y también, porque coincide conmigo en que es muy importante reducir el número de opciones electorales [de cara al 2026] y formar un frente con partidos afines. Pero afines en la parte moral y programática, es decir en democracia, economía social de mercado, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y subsanar las carencias de agua, salud y educación.

— ¿Cuáles son, por ejemplo?

Más que con partidos, las reuniones siempre han sido con personas. Me he reunido con Aldo Borrero, Adriana Tudela y Alejandro Cavero, de Avanza País, que comparten la misma idea de participar en un frente de partidos afines. He hablado también con Carlos Añaños él también comparte mi punto de vista. Y la idea en todos los casos es participar sin condiciones previas, nada de que “yo participo si soy el candidato”, no es así. También he dialogado con Rafael Belaunde [de Libertad Popular]. Lo más concreto respecto a comprometerse para formar una alianza la he sentido en el PPC, Avanza País y últimamente Carlos Añaños [de Perú Moderno].

— Usted señaló a El Comercio que “parece” que Rafael López Aliaga, de Renovación, “quiere ir solo” en las elecciones de 2026. ¿Por qué? ¿No tiene la predisposición para una alianza?

Él dice que está dispuesto a ir en una coalición, pero ha participado en un evento en Iquitos, donde su partido lo lanzó como candidato aislado, no del frente. Por eso, me da la impresión [de que quiere ir solo], ojalá me equivoque y Renovación Popular forme parte de este frente del cual estamos conversando.

— Al momento, son 28 partidos los que están inscritos. ¿Cuáles son los riesgos de no formar coaliciones?

Bueno, ya lo vivimos en el 2021, no hubo alianzas ni coaliciones y perdieron los partidos más calificados para gobernar, según mi preferencia. Y ganó Perú Libre, un partido dominado por la corrupción, inoperancia y mala fe. Y ahí están las consecuencias, yo lo que quiero es evitar que se repita lo que pasó en el 2021. Todo fue por no formar alianzas, si analizas en segundo lugar quedó Fuerza Popular, y luego Renovación Popular y Avanza País. Si se hubieran aliado, hubieran ganado. Quiero evitar que nos vuelva a pasar lo que sucedió en el 2021, donde gane un partido radical y corrupto.

Aún si el candidato radical no tuviera opción, si hay 28 candidatos, basta que Antauro Humala tenga 10% para que pueda acceder [a una segunda vuelta] y a la Presidencia. Al margen de esto, ir a una contienda electoral con 28 candidatos es una falta de respeto y una aberración, es un mal mensaje político. No existen 28 ideologías, hay tres o cuatro, no más. Lo único que se estaría comunicando al país sería vanidad, soberbia y afán de protagonismo.

— El empresario Carlos Añaños anunció su incorporación al partido Perú Moderno. ¿Ahora que ha sincerado su ingreso a la política, lo buscarán para tender puentes con su agrupación?

La respuesta es que ya lo hicimos, yo he participado en una reunión con él, Carlos es una persona muy cordial, muy inteligente y exitosa, él coincide en participar sin condiciones en una alianza para evitar el riesgo de caer en malas manos. Yo he conversado con él después de su afiliación a Perú Moderno, concretamente el miércoles y con agrado he constatado que Carlos Añaños es parte de este grupo de peruanos que quiere servir a su país de la mejor manera, sin condicionar su apoyo a su candidatura.

— ¿Añaños, a su consideración, puede ser el candidato de este frente, en caso se concrete?

Por supuesto que puede ser, claro que puede ser, la respuesta es sí. Él puede ser, como puede ser Carlos Neuhaus, Rafael Belaunde y otros. En el Perú tenemos muy buenos profesionales, incluso políticos que podrían liderar este frente.

— ¿A usted le interesa una candidatura presidencial?

Más que interesarme, soy materia dispuesta. No es mi afán la política activa. Pero, así como sucedió en Ica, yo no busque el Gobierno Regional de Ica, simplemente fue un desafío que me plantearon y la verdad que gané y viví una experiencia apasionante. No la busco [una candidatura], pero soy materia dispuesta. Pero no es ninguna condición.

(Foto: César Campos | Archivo GEC)

— ¿Ha intentado conversar con Fuerza Popular? ¿Al fujimorismo le interesa unirse a una coalición?

No, yo no he intentado, sé que algunos hablan. Por eso opinó sobre lo que uno escucha por ahí, y es que Fuerza Popular no estaría interesada en formar parte de esta alianza, lo que lamento. Lo que se dice es que como han llegado a la segunda vuelta en las últimas tres elecciones, ellos se sienten seguros de poder llegar solos. Yo no estoy de acuerdo con ese cálculo político, es válido porque tiene fuerza para llegar a una segunda vuelta. Pero lo mejor para el país es que participen en un frente, Fuerza Popular tiene ideas parecidas [al PPC, Avanza País y Renovación, entre otros] respecto a la libertad de propiedad, a la economía, etc. Pero no he hablado directamente con ellos.

— El expresidente Alberto Fujimori- condenado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- se ha inscrito como militante de Fuerza Popular. Dirigentes de ese partido han señalado que una candidatura a la Presidencia o al Senado, se va a definir en el futuro. ¿Cuál es su postura frente a esta eventual postulación?

A mí el sistema de justicia no me ha convencido de que Alberto Fujimori sea responsable de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, Fujimori cometió errores garrafales, sobre todo por su renuncia por fax y su vinculación a Montesinos, eso es indefendible. Pero lo que sí es defendible de Fujimori es su extraordinaria participación en la estabilización de la economía peruana y la lucha contra el terrorismo. Yo admiró a Fujimori por estos logros y no voy a cambiar de parecer.

— ¿Entonces, usted está de acuerdo con una eventual candidatura de Fujimori?

No tengo ningún problema. Objetivamente, lo he notado muy mayor y sobre todo enfermo. Me parece que [su afiliación a Fuerza Popular] es más un mensaje, un respaldo. No me imagino al expresidente como candidato presidencial, quizás al Congreso. Yo creo que es más un ideólogo, un asesor, porque lo veo deteriorado por la edad y su enfermedad.

— El Congreso concluyó la actual legislatura sin aprobar una reforma constitucional que impediría la postulación de los sentenciados por homicidio, secuestro y rebelión. Este dictamen alcazaba a Antauro Humala y a Alberto Fujimori. ¿Cómo interpreta este hecho?

Yo detestaría que los peruanos voten por personajes tan criminales como Antauro Humala. Sin embargo, así es la libertad. Y esta es dejarles a los peruanos la libertad de elegir a su presidente y a sus congresistas. A mí, no me gustaría ver a Antauro Humala en una campaña electoral, pero desde el punto de vista de principios, debería poder [postular] y recibir el repudio de la población. Estoy en desacuerdo que sea el Poder Judicial, el poder electoral o el poder congresal el que impida que un delincuente postule a la Presidencia. En realidad, la descalificación la debe otorgar el pueblo a través del voto.

— ¿No está jugando con fuego?

Bueno, uno siempre juega con fuego y saca las manos del fuego. El pueblo peruano tiene que asumir su responsabilidad a través de una elección inteligente. El pueblo peruano ha demostrado ser muy arriesgado al haber elegido a Pedro Castillo y hoy estamos asumiendo las consecuencias, la altísima desaprobación de Dina Boluarte la tienen que asumir los que votaron por ellos, que aprendan a votar mejor. Para nada quisiera ver a Antauro Humala en la contienda política, pero así es la libertad. Por principios debe ser el pueblo el que repudie a Antauro Humala.

— El Parlamento también ha realizado cambios a la Ley de Crimen Organizado. Entre las principales medidas, obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. ¿Le están quitando los dientes a esta norma?

Claramente, el Congreso es otra instancia estatal dominada por la corrupción, hay excepciones, pero en términos generales el Parlamento está dominado por la corrupción, el narcotráfico y por otras actividades ilegales. Ellos son parte interesada y les conviene hacer difícil los allanamientos, porque hay muchos congresistas que son objeto de estas medidas. Yo estoy en contra de que se tenga que dar cuenta de un allanamiento, el allanamiento debe ser sin aviso previo.

— En su cuenta de X, el PPC señaló que “algunas ONG actúan como partido político y también patrocinan causas, pero se niegan a asumir los controles que su actividad requiere”. ¿Su partido está a favor del polémico dictamen del Congreso que busca regular a estas entidades?

Yo no he hablado de eso con el PPC, pero estoy de acuerdo con ese diagnóstico de que algunas ONG no cumplen la función para la cual fueron constituidas y actúan más como partidos políticos. Y defienden a los vándalos, no están a favor del orden, del Estado de derecho. Yo los he visto en bloqueos de carreteras defendiendo el vandalismo y eso me parece mal.

— ¿No le preocupa el pronunciamiento hecho por 16 embajadas, entre ellas la de Estados Unidos, en contra de este dictamen?

Bueno, yo estoy en contra de esta norma. No debería haber normas específicas para fiscalizar a las ONG, lo que se debe hacer es fiscalizar a aquellas ONG que alientan el terrorismo, el narcotráfico y tantas cosas escondidas bajo la fachada del ambientalismo y los derechos humanos. No se necesita una nueva ley, simplemente como delinquen deberían ser sancionas como corresponden [...] Es una pena que un Congreso corrupto esté tratando de fiscalizar a ONG corruptas.

— La presidenta Dina Boluarte lleva dos meses y medio sin declarar a la prensa. Solo es aprobada por el 5%. ¿Es sostenible su gobierno en este contexto?

En los hechos está siendo sostenible. Un gobierno con menos de 10% de aprobación es insostenible, pero lo que estoy observando es que la presidenta sigue gobernando. Y es el Congreso el que la sostiene. Aunque parezca mentira sí es sostenible, es lamentable que estemos siendo gobernados por una persona que tiene 91% de desaprobación. Y los que pagamos somos los ciudadanos, pero así es cuando se elige tan mal. La mayoría de los peruanos votó por ella al respaldar a Pedro Castillo, entonces que se traguen el sapo.