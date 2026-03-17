El candidato presidencial Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) prometió que, de ganar las elecciones generales, convocará a referéndum cada seis meses para someter a consulta popular las decisiones políticas.

Con ello, propuso aplicar una democracia directa, en lugar de una democracia representativa.

“Lo que haré es gobernar mediante consultas directas populares. Si me quieren bloquear una alternativa en el Congreso, vamos a referéndum. Cada seis meses habrá referendum”, dijo.

Actualmente, la Constitución ya reconoce el referéndum como un derecho político de los ciudadanos. Esta regula sus materias y límites; por ejemplo, no pueden someterse a referéndum la supresión o disminución de derechos fundamentales, normas tributarias, normas presupuestales, ni tratados internacionales en vigor.

El aspirante a la Presidencia de la República también planteó “implantar la revocatoria del presidente y los congresistas si es que no cumplen lo que se promete”.

El foco en educación

Olivera aseveró que, de llegar a la Presidencia, incrementará el presupuesto para el sector educación, aunque no dio cifras.

“En mi gobierno se aplicará el mayor presupuesto de la historia para el sector educación. Los países que invierten en educación son los países que desarrollan en el mundo. El estado de bienestar está garantizado por ello”, dijo.

Según afirmó, en una eventual gestión, su prioridad será contar con maestros “capacitados y bien pagados”, garantizar el acceso a internet y mejorar la infraestructura de los colegios.

“Vamos a proteger al alumno en todo el proceso. Vamos a acabar con la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria”, añadió, aunque no precisó cómo lo hará.

Más propuestas

Olivera también propuso aplicar normas contra el ‘dumping’, la práctica comercial desleal de vender a precios artificialmente bajos.

“Aplicaremos las normas internacionales para que no nos invadan productos chinos que casi han destruido el sector textil. [...] Nosotros no tenemos miedo a ninguna potencia, ahora que los aranceles los usan como instrumento de negociación. Tenemos con qué defendernos”, aseveró.

Además, de acuerdo con Olivera, su gobierno apostaría por darle “valor agregado al cobre, que tiene como principal destinatario China”.

“Y si nos quieren castigar, pues nuestro cobre irá a otro mercado”, señaló.

Al menos hasta octubre pasado, el cobre fue el principal producto de exportación del país, al concentrar el 30.0% del valor total exportado en el 2025, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Energía y Minas.

Durante su participación en el foro, Olivera también prometió dar un bono a todos los peruanos para que se realicen análisis médicos, y acabar con las obras inconclusas, entre ellas mencionó a hospitales en Cusco y Andahuaylas y el gasoducto del sur.

También prometió: “El mismo 28 de julio voy a disponer que se ejecuten todos los proyectos de agua y desague, porque no es posible que a un peruano le falte agua”.