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Fernando Olivera participó este martes 17 en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”. Foto: Antonio Melgarejo / GEC
Fernando Olivera participó este martes 17 en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”. Foto: Antonio Melgarejo / GEC
Por Martín Calderón

El candidato presidencial Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) prometió que, de ganar las elecciones generales, convocará a referéndum cada seis meses para someter a consulta popular las decisiones políticas.

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