Fernando Rospigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, indicó que ya se verá si mantiene su vínculo o no con la agrupación política liderada por Keiko Fujimori, finalizado el proceso electoral.

“[¿Seguirás siendo parte de Fuerza Popular? Mira, no lo sé, yo he sido parte del equipo técnico de Fuerza Popular, que elaboró el programa de gobierno de Fuerza Popular, ese equipo, como es evidente, ya no está funcionando, ya ha dejado de funcionar. Yo no soy militante del partido, no lo sé, ya veremos”, indicó en diálogo con Canal N.

Fernando Rospigliosi: "Ya veremos" mi continuidad en el equipo de Fuerza Popular

Rospigliosi agregó que no mantiene contacto hace “varias semanas” con Fujimori Higuchi y resaltó la necesidad de que las “fuerzas democráticas” se mantengan unidas en la gestión gubernamental que estará a cargo de Pedro Castillo.

“Yo no tengo contacto con ella hace varias semanas, pero respecto al liderazgo, me parece que hay una cosa muy importante, hay que mantener la unidad de las fuerzas democráticas, eso es fundamental porque la experiencia de países donde se impuso la dictadura chavista como es Venezuela, la experiencia nos muestra que la división de fuerzas democráticas y esa pelea por el liderazgo fue absolutamente fatal, negativa”, dijo.

“Ahora ya surge mucha gente que empieza a decir que Keiko debe ser apartada, bueno, Keiko lideró este proceso de segunda vuelta por razones obvias, ahora ya no hay ninguna líder natural de las fuerzas democráticas en este momento”, agregó.

Finalmente refirió que “hay diversas estrategias que están en juego, pero hay que mantener la unidad por encima de eso y las diferencias” y que no se formen problemas de ego en quienes quieran asumir el liderazgo de la oposición.

“Cualquiera de ellos u otra más tiene todo el derecho a tratar de liderar la oposición, el problema es que eso no lleve a problemas de ego que terminen dividiendo a las fuerzas democráticas. Quién va a ser el líder, eso no lo va a decidir quien quiera ser el líder, eso lo va a decidir la gente”, enfatizó.

