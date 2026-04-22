En el podcast Siempre a las 8 con Milagros Leiva, en El Comercio, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que el Ministerio Público ya solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el proceso electoral.

“Recién anoche se ha requerido al juez que dicte la detención preliminar. Eso ya está en camino, esperemos que el juez lo resuelva lo más pronto posible” , precisó el titular del Ministerio Público.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó en exclusiva para "Siempre a las 8" que ya se cuenta con un pedido de detención preliminar para Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

Gálvez explicó que el pedido responde a un requerimiento previo de la Policía, el cual fue analizado por la Fiscalía antes de ser formalizado ante el juez.

“ La Policía ya había presentado el documento, pero faltaban algunos elementos. Por eso recién anoche se ha solicitado” , detalló. Asimismo, señaló que la decisión final dependerá del magistrado competente, quien podría pronunciarse en el corto plazo.

#S8 🔴🗳️ El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó en exclusiva para "Siempre a las 8" que ya se cuenta con un pedido de detención preliminar para Piero Corvetto, exjefe de la ONPE.



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“No sé si el juez resuelve hoy o mañana, pero esperemos que sea en la brevedad posible” , indicó el fiscal de la Nación, tras remarcar que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sustentar la medida. En esa línea, sostuvo que el caso no se limitaría a errores administrativos, sino que podría implicar la comisión de delitos.

En relación con la situación personal de Corvetto, Gálvez confirmó que el exfuncionario se presentó ante la Fiscalía y entregó sus pasaportes peruano e italiano. Además, se informó a Migraciones como medida preventiva.

El fiscal también señaló que, a su juicio, la renuncia del exjefe de la ONPE evidenciaría un reconocimiento de responsabilidad, aunque subrayó que la determinación de culpabilidad corresponde al proceso judicial en curso.

“Él tenía toda la obligación de evitar esos resultados porque tenía la posición de garante, de garantizar que el proceso electoral salga adecuadamente. Entonces, si eso es así, ya por el hecho de conocer y no evitar que se produzca el comunicado prácticamente aceptas con una consecuencia válida de tus actos, acciones u omisiones , es el resultado configurativo del delito y en derecho penal también, adicionalmente se conoce la llamada indiferencia extrema”, explicó.