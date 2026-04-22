Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fiscalía advierte indicios de delito en irregularidades del proceso electoral. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)
Fiscalía advierte indicios de delito en irregularidades del proceso electoral. (Foto: Captura de YT/Siempre a las 8)
Por Redacción EC

En el podcast Siempre a las 8 con Milagros Leiva, en El Comercio, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que el Ministerio Público ya solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el proceso electoral.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.