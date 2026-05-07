Resumen
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El Ministerio Público realiza este jueves diligencias en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en su almacén principal ubicado en Lurín como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación del traslado de material electoral durante las elecciones del pasado 12 de abril.
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