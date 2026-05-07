El Ministerio Público realiza este jueves diligencias en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en su almacén principal ubicado en Lurín como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación del traslado de material electoral durante las elecciones del pasado 12 de abril.

La intervención está a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción —Primer Despacho— y tiene como objetivo recabar documentación para verificar la legalidad de las firmas de los votantes contenidas en el material electoral distribuido y luego recopilado durante la jornada electoral.

La diligencia se desarrolla en el marco de la investigación que dirige el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta por el presunto delito de colusión agravada contra Corvetto.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) recaba documentación en la @ONPE_oficial y su almacén principal ubicado en Lurín, a fin de verificar la legalidad de las firmas de los votantes en el material electoral distribuido y recopilado el 12 de… pic.twitter.com/jbBgFuO0kW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 7, 2026

Sin embargo, la investigacion por presuntas contrataciones irregulares relacionadas con el transporte del material electoral también alcanzan a otros funcionarios como José Samamé y otros implicados.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias buscan obtener documentación y elementos que permitan esclarecer si existieron irregularidades en el proceso logístico desarrollado durante los comicios.

La investigación se produce en medio de los cuestionamientos surgidos tras la jornada electoral del 12 de abril, marcada por problemas en la distribución del material y retrasos en la instalación de mesas de votación en distintos puntos del país.

Ayer, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que nunca ha mentido, contradiciendo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien afirmó que “nos ha mentido a todos”.