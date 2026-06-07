En esta nota podrás conocer los resultados del sondeo a boca de urna que la empresa Ipsos realizará durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026.

Son dos los candidatos presidenciales que participan en esta decisiva contienda electoral, que marcará el destino político, social y económico del país por los próximos cinco años.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, son los candidatos que aspiran al sillón presidencial en este balotaje. Ambos obtuvieron el derecho de participar en la segunda vuelta tras alcanzar la mayor cantidad de votos en las elecciones generales del pasado 12 de abril.

Es importante mencionar que los resultados a boca de urna no son oficiales, pues son obtenidos de una encuesta realizada a los electores después de haber emitido su voto.

Los resultados oficiales de los comicios los dará a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de un sitio web diseñado especialmente para que los ciudadanos consulten todo sobre la segunda vuelta presidencial.

La segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026 se realiza este domingo 7 de junio en el horario de 7 a.m. a 5 p.m. Puedes conocer en este ENLACE tu local de votación y si fuiste elegido miembro de mesa.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR