La exministra de Educación Flor Pablo, actual precandidata a la primera vicepresidencia del Partido Morado por la lista de Julio Guzmán, manifestó que la exjueza Carolina Lizárraga, quien participará de los comicios internos como precandidata presidencial por la misma agrupación, debe “saber lo que es la presunción de inocencia” y “no jugar sucio”.

El último jueves se dio a conocer que el Ministerio Público presentó una denuncia contra Flor Pablo por supuestamente haber permitido que no se cumpla con la entrega de material educativo cuando ejercía el cargo de directora de primaria en el Ministerio de Educación en el 2014.

“Acabo de escuchar las declaraciones de Carolina Lizárraga. Ella, como exjueza, debe saber lo que es la presunción de inocencia y no jugar sucio. Creo que se olvidó que en la militancia morada hacemos política decente”, afirmó en diálogo con El Comercio.

“Yo no la conozco, iba a tener las primarias y reunirme con ella para conversar, pero veo que lamentablemente dentro del partido también hay diferencias y pasa a la fila de los políticos tradicionales que quiere ganar un proceso de democracia interna echando tierra. ¿Por qué no me llamó a preguntarme? Simplemente ya me desacredita. Es lamentable”, agregó.

Además, consideró que quien pone en riesgo al Partido Morado es la congresista Lizárraga “dando esta mala imagen”.

“Ella tiene mucho tiempo en el partido, pero creo que se ha olvidado algo que escuchó todos los días en los militantes. Hemos venido a hacer una política diferente, sin ataques, decente. Eso van a recibir de mi parte [...] Jamás he salido ni saldré a atacar a la señora Lizárraga, pero sí le invoco, por favor, que por respeto a ese partido que ella colaboró en hacer, que la democracia interna hay que poner paños fríos. Todo en la vida es una competencia, pero ser rivales no significa descalificar al otro”, dijo.

“No se han considerado pruebas”

En otro momento, Flor Pablo aseguró que el Ministerio Público no consideró las pruebas que presentó en el proceso que se sigue en su contra. Remarcó que dejó formar parte del Ministerio de Educación en marzo, por lo que no participó en la firma de la adenda que se dio después.

“Lamentablemente las pruebas que he ido presentando no se han considerado, no se ha tomado en cuenta y ahora estamos con una acusación fiscal en mi contra. Pero esta es una adenda que se firmó en agosto y yo trabajé en el Ministerio de Educación hasta el 31 de marzo”, aseveró.

“Al inicio de todo esto yo respondí que no estaba en ese momento, que no era responsable de la adenda. Pero me acusan diciendo que yo no derivé oportunamente el contrato y que no hice seguimiento y por eso se generó una demora y por lo tanto tuvieron que hacer una adenda”, agregó.

Entre los documentos a los que hizo referencia y a los que El Comercio tuvo acceso, mencionó la designación de Patricia Espichán Cuadros como encargada administrativa de llevar adelante el proceso del contrato, con fecha del 17 de enero del 2014.

Flor Pablo indicó que el Ministerio Público no considero las pruebas que presentó. (Documento)

Asimismo, el informe N°102-2014/Minedu, “sobre el retraso en la entrega de los módulos de Ciencia y Ambiente a instituciones educativas del país”, suscrito por Espichán Cuadros.

Pablo indicó que si se hubieran admitido las pruebas que presentó, “hace rato tendría que estar fuera” del proceso, en el que ya cuenta con una acusación en su contra.

“Simplemente si ya hubieran admitido las pruebas hace rato tendría que estar fuera […] Espero que ahora en el juicio se puedan valorar las pruebas que he presentado desde el 2019 y estoy detrás de este proceso esperando que se haga justicia. De lo que pasó después de marzo no puedo dar cuenta y lo que pasó después de marzo es lo que lleva a suscribir una adenda y curiosamente la directora que estuvo después no está en la acusación”, cuestionó.

Finalmente, precisó que Julio Guzmán, líder del Partido Morado y precandidato presidencial de la lista por la que participará en los comicios internos, estaba al tanto de este proceso.

“El señor Julio Guzmán por supuesto que sabía. Hay dos cosas que yo aviso a la gente que me convoca: es que tengo un proceso y no transo con los temas de igualdad de género. Lo sabía. Y este no es impedimento como lo quieren hacer creer”, acotó.

Conforme a los criterios de Saber más