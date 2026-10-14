Francis Allison señala que aún se encuentra esperando pacientemente los resultados de las Elecciones Municipales.
Francis Allison señala que aún se encuentra esperando pacientemente los resultados de las Elecciones Municipales.
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison afirmó que se encuentra a la espera del conteo de las actas electorales pendientes y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizar un trabajo “pulcro”, sin que los candidatos deban asumir elevados costos para impugnar actas.

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