El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison afirmó que se encuentra a la espera del conteo de las actas electorales pendientes y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizar un trabajo “pulcro”, sin que los candidatos deban asumir elevados costos para impugnar actas.

“ Estamos esperando pacientemente y lógicamente mantenemos la esperanza ”, manifestó en entrevista con Canal N, al referirse a las actas que aún faltan contabilizar.

Allison sostuvo que impugnar 500 actas puede representar un desembolso de S/250.000, monto que aseguró no estar en condiciones de pagar. En ese sentido, exhortó a los organismos electorales a garantizar una revisión adecuada de las actas.

#NPortada | Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País: Esperamos que el JNE y los JEE hagan un trabajo pulcro (…) Este JNE ha dejado que López Aliaga postule siendo senador Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/WzMiQPfbmG — Canal N (@canalN_) October 15, 2026

“Impugnar 500 actas cuesta, ni más ni menos, que un cuarto de millón de soles, que yo no tengo cómo pagar. Entonces, esperamos que el JNE y los JEE hagan una chamba pulcra que no implique que alguien tenga que pagar un cuarto de millón o más en impugnaciones”, declaró.

Consultado por su futuro político, dijo: “ Estamos ahora peleando actas y cosas. Yo digo claramente: He nacido para ser político ”.

¿Segunda vuelta en Lima?

El candidato de Avanza País también se pronunció sobre la propuesta de esa agrupación política para establecer una segunda vuelta en las elecciones municipales en Lima. Allison consideró “razonable” la iniciativa, aunque descartó que su posición responda a un intento por revertir los resultados electorales.

“Me parece razonable, pero no doy manotazo de ahogado, no es mi estilo y no me parece digno de una persona”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, tras revisar los argumentos planteados por Avanza País, considera que la propuesta tiene sustento jurídico, aunque manifestó que no cree que llegue a concretarse. Precisó, además, que la iniciativa fue presentada sin consultárselo a él previamente.

Propuesta de Avanza País

El pasado siete de octubre, el personero legal de Avanza País, Aldo Borrero, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud para que se convoque a segunda vuelta en la elección de la Alcaldía Metropolitana de Lima.

El partido argumentó que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene una naturaleza especial, pues ejerce tanto competencias municipales como funciones regionales. Por ello, pide se aplique la Ley de Elecciones Regionales.