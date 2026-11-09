Francis Allison fue candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País. (El Comercio)
Francis Allison fue candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País. (El Comercio)
Por Redacción EC

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haberse pronunciado oportunamente sobre la situación de Rafael López Aliaga y su posibilidad de volver a ocupar la Alcaldía de Lima mediante su postulación como primer regidor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?