El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haberse pronunciado oportunamente sobre la situación de Rafael López Aliaga y su posibilidad de volver a ocupar la Alcaldía de Lima mediante su postulación como primer regidor.

Durante una entrevista en el podcast Siempre a las 8, conducido por Jimmy Chinchay, Allison recordó que había advertido sobre el escenario que podía generar la falta de una decisión anticipada del organismo electoral.

“Estoy criticando al JNE por no haberse pronunciado a tiempo, fui yo quien dijo que el JNE, al no haberse pronunciado, se ponía entre la espada y la pared: decidir entre violar la Constitución o la voluntad popular” , manifestó.

El burgomaestre consideró que la decisión finalmente adoptada responde a la prohibición constitucional de la reelección inmediata y responsabilizó a López Aliaga por intentar eludirla.

“Hoy lo que ha hecho el Jurado simplemente es decir: respetamos lo que dice la Constitución, no hay reelección inmediata, y esto es una reelección inmediata”, sostuvo. Luego añadió: “Él (Rafael López Aliaga), sabiendo que no podía ser reelecto, buscó sacarle la vuelta a la reelección con el mecanismo de la reelección encubierta”.

Duda que acepte ser regidor

En otro momento, Allison puso en duda que el líder de Renovación Popular acepte recibir la credencial como primer regidor, luego de quedar impedido de asumir nuevamente la Alcaldía de Lima.

“Yo no creo”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. Además, cuestionó que el JNE permita que López Aliaga permanezca como primer regidor pese a impedirle acceder al sillón municipal.

“Lo que debería hacer el JNE es sacarlo, no decirle: te vas para abajo. Ahí hay otro debate”, señaló.

Allison también se refirió a Jeanette Alonzo, quien ocupa el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular y podría asumir la Alcaldía de Lima. Consultado sobre qué ocurriría si ella no quisiera aceptar el cargo, advirtió que el organismo electoral podría enfrentarse a una nueva controversia.

“El cargo de regidor es irrenunciable, pero es el mismo jurado que permitió que Rafael López Aliaga no reciba su credencial de senador, ¿va a decirle ahora a la señora Jeanette Alonzo que tiene que recibir obligatoriamente (su credencial de alcaldesa)? (...) Ella también puede hacer lo mismo que Rafael y decir: no quiero”, expresó.