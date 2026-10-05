Francis Allison señaló que reconocerá el triunfo de Renovación Popular si sale finalmente ganador. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Francis Allison señaló que reconocerá el triunfo de Renovación Popular si sale finalmente ganador. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, se pronunció este lunes, un día después de las elecciones municipales, sobre las actas que permanecen impugnadas y sostuvo que en ellas podría encontrarse la diferencia de votos que defina el resultado de los comicios.

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