El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, se pronunció este lunes, un día después de las elecciones municipales, sobre las actas que permanecen impugnadas y sostuvo que en ellas podría encontrarse la diferencia de votos que defina el resultado de los comicios.

“ Hay mucha acta impugnada, es cierto, y en esas impugnaciones puede estar la diferencia ”, declaró Allison. El candidato precisó que su agrupación no presentará ningún recurso nuevo, pero sí continuará defendiendo las actas que ya fueron impugnadas.

En ese sentido, puso como ejemplo el caso del distrito de Ate, donde, según afirmó, Avanza País cuenta con una cantidad importante de actas impugnadas. “ Tenemos mucha acta impugnada en Ate, donde hemos claramente arrasado ”, señaló.

“ Todavía es posible (revertir), porque faltan actas de lugares donde claramente Avanza País ha sacado altísima votación ”, agregó.

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Allison también remarcó que no está denunciando irregularidades ni un supuesto “anforazo” y pidió respetar la decisión de los electores. “Ojo, hay que ser buen demócrata. Somos respetuosos de lo que la gente ha decidido”, manifestó.

El candidato sostuvo, además, que su campaña estuvo centrada en sus propuestas, obras y seguridad ciudadana, y aseguró que evitó referirse a la vida personal de sus contendores.

“Mi campaña se ha basado en propuestas, obras y seguridad ciudadana. Bajo ningún concepto he visto la vida personal de nadie, soy un hombre respetuoso y porque creo que todos los seres humanos somos iguales”, afirmó.

Sobre Rafael López Aliaga

Consultado sobre un eventual triunfo de la lista encabezada por Rafael López Aliaga, Allison señaló que lo visitará para felicitarlo y ofrecerle su apoyo en aquello que considere pertinente, aunque descartó asumir algún cargo en una eventual gestión municipal.

“Voy a visitar a Rafael en caso de que él sea ganador, lo voy a felicitar y también le daré mi apoyo en lo que él crea pertinente, sin aceptar ningún trabajo, ningún pago de ninguna manera. Subordinado de Lima no voy a ser de ninguna manera”, afirmó.

Finalmente, consideró que corresponde “mirar para adelante” y no quedarse estancado en el proceso electoral. No obstante, insistió en que su agrupación debe defender las actas impugnadas.

“Hay que mirar para adelante, no atascarnos en esas cosas, hay que pelear en mesa para ganar y luego de eso, la verdad que lo que Rafael diga yo respetaré su estilo”, concluyó.