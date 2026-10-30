Francis Allison, candidato a la Municipalidad de Lima por el partido Avanza País, reconoció que los resultados del conteo de votos de las elecciones para la alcaldía de la capital. En sus declaraciones al programa “Tenemos que hablar” de El Comercio reconoció que no ha ganado los comicios, mientras falta que la ONPE incluya solo 10 actas en sus cifras oficiales.

“No he ganado las elecciones, lo tengo claro y reconozco los resultados que no han sido a favor por poco, pero estoy contento y agradezco a toda la gente que votó por mí”, señaló este viernes.

Allison, actual alcalde de Magdalena hasta fin del 2026, se mostró de esta manera de acuerdo con lo que publicó El Comercio este jueves 29 de octubre, donde se indica que a más de 99.8% de actas contabilizadas, sería irreversible la victoria de Renovación Popular. “El Comercio lo publicó ayer y estoy de acuerdo. Yo no lo llamo derrota, cuando era niño, mi papá me dijo que a veces se gana perdiendo”.

El postulante de Avanza País se mostró satisfecho con la votación que logró el pasado 4 de octubre ya que consideró que es muestra que la política no tiene que ser de “insultos permanentes” y que puede ser de acercamiento a la ciudadanía. Cuando se le preguntó qué opinaba que le había faltado para vencer a Renovación Popular, respondió: “Un día”.

Francis Allison dijo que evitaron impugnar muchas actas al percatarse que eso le costaría un cuarto de millón de soles para procesar 500 actas, cifra que no hubiera logrado pagar sin hipotecar intereses de Lima. Asimismo, aseguró que él se opuso al pedido de Avanza País ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se haga una segunda vuelta en Lima Metropolitana.

“Sin embargo, es un tema muy interesante para debatir. lima debería tener segunda vuelta por la población electoral de millones, más grande que cualquier lugar del Perú”, comentó. Luego agregó que la Municipalidad de Lima también tiene funciones de gobierno regional, cuyas autoridades deben ir a segunda vuelta si no logran más del 30% de votos válidos.

Francis Allison a favor de que Rafael López Aliaga reciba credenciales

Finalmente, Francis Allison opinó que el JNE debe ser el encargado de entregar las credenciales a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular, pese a las críticas contra la denominada “reelección encubierta”.

“El JNE ha llegado a un punto entre violar un mandato de la Constitución que prohíbe la reelección o violar la voluntad popular (...) A tiempo se han debido pronunciar y no esperar al final y dejarnos estas dudas y reclamos de ambos lados”.

El burgomaestre agregó que como resultado de las elecciones, Avanza País tendrá nueve regidores en la gestión de López Aliaga si el JNE lo reconoce como alcalde de Lima. “De los 9, hay 7 que yo puse y dos puestos por la dirigencia de Avanza País. No tengo la menor duda que al menos esos 7 van a estar a la altura de los que los limeños exigen”.