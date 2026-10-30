Francis Allison fue candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País. (El Comercio)
Francis Allison fue candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País. (El Comercio)
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Francis Allison, candidato a la Municipalidad de Lima por el partido Avanza País, reconoció que los resultados del conteo de votos de las elecciones para la alcaldía de la capital. En sus declaraciones al programa “Tenemos que hablar” de El Comercio reconoció que no ha ganado los comicios, mientras falta que la ONPE incluya solo 10 actas en sus cifras oficiales.

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