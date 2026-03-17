Resumen

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Francisco Diez Canseco, candidato del partido político Perú Acción. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Francisco Diez Canseco, candidato del partido político Perú Acción. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, planteó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública como eje central de su propuesta para enfrentar la corrupción en el país.

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