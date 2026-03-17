El candidato presidencial de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, planteó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública como eje central de su propuesta para enfrentar la corrupción en el país.

Durante su exposición, “ Planteamos la necesidad de crear un organismo de control externo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que estará integrado por personas probadamente intachables y que se encargarán, luego de ser seleccionadas y elegidas por votación popular, de botar a los corruptos inicialmente de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y del INPE. Porque si esto no ocurre, no vamos a tener ningún tipo de seguridad ciudadana”, afirmó.

El candidato sostuvo que la corrupción es el principal problema estructural del país y cuestionó el funcionamiento del aparato estatal.

“Primero debemos formalizar el Estado. ¿Cómo puede el Estado pedir, plantear o sugerir la formalización de los informales cuando tenemos al frente un Estado informal manejado por gente corrupta e incompetente? Nosotros en Perú Acción vamos a poner al Estado en servicio del pueblo ”, señaló.

Como segundo eje de su propuesta, Diez Canseco anunció la creación de programas de empleo dirigidos a jóvenes y adultos mayores.

“Planteamos la necesidad de un extremo al otro. La niñez y los jóvenes de la generación Z, que son los que salen a las calles a protestar, porque sabemos bien que hay una media de 120 mil que no terminan la escuela todos los años y unos 2 o 3 millones de jóvenes que no tienen educación ni trabajo. A ellos les vamos a dar Chamba Z ”, indicó.

Asimismo, planteó una reforma del programa de apoyo a adultos mayores.

“Los pensionistas de Pensión 65 reciben 175 soles mensuales para morirse de hambre. Para ellos vamos a crear Chamba 65. No solamente un incremento a las pensiones ,que nos va a costar unos tres mil millones de soles al año, de 165 a 550 soles mensuales , sino también llevarlos a capacitación y, a través del sector público y privado, a conseguir empleo o emprendimientos”, detalló.

En materia política, el candidato propuso cambios en el Congreso, incluyendo la revocatoria de mandato.

“Proponemos una revolución parlamentaria con revocatoria de mandato. El pueblo los pone, el pueblo los saca. Se elimina el sueldo; que reciban una dieta como los regidores por concurrir al Pleno del Congreso o a las comisiones de trabajo ”, sostuvo.

También planteó eliminar el transfuguismo y modificar las funciones de representación parlamentaria.

“ Se elimina el transfuguismo. No es posible que entre un parlamentario a un partido político y luego diga ‘me retiro y formo una bancada que no lo representa nadie’. Terminamos con la semana de turismo, también llamada Semana de Representación ”, afirmó.

En el ámbito social, propuso medidas contra la anemia infantil y reformas en educación.

“ Vamos a eliminar la anemia y esto es un paso delante de la educación , porque el bajo rendimiento en la prueba PISA, fundamentalmente en los sectores más bajos del Perú, se debe a que hay anemia heredada de muchas generaciones”, señaló.

Finalmente, cuestionó la situación de la infraestructura educativa y anunció cambios en el sector.

“En la educación hay un déficit de 100 mil millones de soles en infraestructura. Hay niños que caminan 10 kilómetros para llegar a un colegio sin agua ni desagüe. Pues nosotros, en el programa Mano de Hierro, vamos a terminar con esta situación ”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR