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Los candidatos presidenciales se enfrentaron en el primer bloque sobre educación, innovación y tecnología.
Los candidatos presidenciales se enfrentaron en el primer bloque sobre educación, innovación y tecnología.
Por Redacción EC

La primera ronda del Debate Presidencial 2026 contó con la participación de los candidatos Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional), quienes debían plantear propuestas sobre educación, innovación y tecnología.

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