La primera ronda del Debate Presidencial 2026 contó con la participación de los candidatos Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional), quienes debían plantear propuestas sobre educación, innovación y tecnología.

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En este bloque, Diez Canseco inició su intervención refiriéndose al candidato Sánchez, y hasta expresó su disgusto por compartir el debate con él.

“Hace 41 años inicié en Puno el primer proyecto de agricultura orgánica de quinua para exportación, y hoy puedo decir con humildad y orgullo que el Perú es el primer productor y exportador de quinua del mundo. Por eso, como he trabajado tantos años en el campo, me causa indignación compartir este estrado con el señor Roberto Sánchez, que se pasea por el Perú con un sombrero de campesino, cuando jamás ha sembrado ni 1 metro de la fértil tierra del Perú”, dijo el líder de Perú Acción.

“Quiere aprovechar la imposición que ha tenido Pedro Castillo Castillo en su desastroso Gobierno para traernos al Perú un régimen autoritario, obsoleto y corrupto. Yo niego esa posibilidad, y le quiero decir a los peruanos que no se dejen engañar por Roberto Sánchez”, añadió.

La respuesta por parte del candidato presidencial del partido Juntos por el Perú no se hizo esperar y en su siguiente intervención acusó de golpista a Diez Canseco.

“Qué podemos pedir, qué le podemos decir al señor Diez Canseco que se unió a ese golpismo que pedía la renuncia del presidente Pedro Castillo, por más legítimo que haya sido su Gobierno democrático y popular. Uno de los primeros que se juntó con ese coro de golpistas, hoy no tiene autoridad moral”, dijo en el debate presidencial.

“El señor Diez Canseco defiende a su amigo Yehude Simon que es un corrupto de Odebrecht. Recibió plata de la mafia y la corrupción como muchos de aquí. El corrupto traiciona al pueblo”, añadió.

En ese momento, el candidato Diez Canseco decidió apuntar a todas las investigaciones a Roberto Sánchez y rermarcó que tiene la capacidad moral para referirse a temas de Estado.

“Se enseña con el ejemplo señor Sánchez y usted tiene investigaciones abiertas por corrupción, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y hasta falsificación de documentos. Usted no tiene base moral para hablar como ha hablado. Yo sí, porque me levanté contra el régimen corrupto”, destacó durante su intervención.

“Yo no he defendido a Simon de ninguna manera, era su socio y se pelearon entre ellos, eso pasa regularmente con la izquierda marxista”, finalizó.

Quinta fecha del debate organizado por el JNE

Este martes participan Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la gente).

También, Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unidad Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Educación, innovación y tecnología

Empleo, desarrollo y emprendimiento

Cabe recordar que, al inicio de la carrera electoral, se contaba con 36 postulantes presidenciales, pero el número se redujo a 35 tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra quien postulaba a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Puedes seguir todas las incidencias del debate presidencial en El Comercio.