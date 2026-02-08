Denuncian que partidos destinaron fondos públicos a medios de comunicación vinculados a sus militantes

Diversos partidos políticos destinaron fondos públicos, por más de S/80 millones, a medios de comunicación vinculados a sus militantes para la franja electoral, en el marco de las elecciones generales del 2026, según denunció “Cuarto Poder”.

Según el dominical, se trata de un grupo de 10 afiliados cuyas empresas de medios fueron seleccionados a discreción por la misma agrupación política donde actualmente militan.

Fuerza Popular pagará en total S/30.800 a Radio Kaliente, cuya gerente es Tania Burgos Solano, afiliada al partido desde octubre del 2024. El socio del mismo medio, Javier Alejandro Castro Cruz, se afilió también tan solo meses atrás al partido naranja.

Es decir, la agrupación de Keiko Fujimori transmitirá su propaganda en Radio Kaliente 7 veces por día, durante un lapso de 22 días. Por cada día pagará S/1.400. Inicia el 11 de febrero y termina el 9 de abril de este año.

Otro caso es de Mercedes Santa María, quien fue candidata al Congreso por Alianza Para el Progreso (APP). Ahora está afiliada a Progresemos del postulante presidencial Paul Jaimes. Este partido ha destinado a Oriental TV de Ucayali, propiedad de su afiliada, S/71 mil en total. La pauta de la propaganda se distribuirá en 77 días, entre el 11 de febrero y el 9 de abril de este año.

La empresaria dijo que, “por ahora”, no tiene contacto con los miembros de su partido, el mismo que invierte en su medio.

“Yo estoy concesionando este medio de comunicación a los señores del Diario Ímpetu. Ellos son los que han presentado toda la documentación para hacer estos trámites. Yo no tengo nada que ver”, señaló al ser consultada sobre el tema.

Más casos

En amazonas, Innova Radio suele compartir las publicaciones directamente de la cuenta oficial de APP – Utcubamba. Quien fundó esta radio en 2021 es hoy afiliada al partido de César Acuña: Yulli Esmeri Merino Pinedo.

Alianza para el Progreso escogió el horario prime de la mañana. Su propaganda no será segunda ni tercera, sino primera en el orden. Serán los primeros en la pauta. Aparecerán 5 veces por día, en 42 días. para ello, destinará en total S/12.600 a la radio de su afiliada. La norma todo lo permite, sin filtros, sin candados, ni declaraciones partidarias.

APP también destinó S/349 mil a Cosmos Televisión, medio fundado por la Universidad César Vallejo. El partido ha negado irregularidades, pero su vínculo incluso está escrito en un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre el financiamiento privado del 2024: le debe 5000 soles a dicho canal.

Este caso conecta al partido político PRIN del candidato presidencial Walter Chirinos con la señal cajamarquina denominada “La Única Radio y TV”, cuyo titular es José Cabrera, un militante de esa agrupación política.

La razón social de esta radio se llama “Lanla Ingeniería y Servicios Generales” y, según registros públicos, se dedica al saneamiento de predios, consultorías, alquiler de maquinarias, construcción y hasta actividades mineras.

El partido PRIN escogió a la radio de su militante para transmitir propaganda hasta 5 veces al día, por 58 días, en segmento “entretenimiento, musical y noticioso”, para lo cual cursará S/10.175 hasta el final de la primera vuelta, en abril de este año.

Más partidos

Otros casos son de Perú Libre, que seleccionó a Cositel Radio- Ica de su afiliado Ascencio Cosi Apaza. También a Radio Emanuel de su partidario Jaime Guzmán.

En tanto, Juntos por el Perú escogió a Radio la Voz de Puquio de su afiliada María Carrillo. Perú Primero lo hizo con “Dilo Fuerte Arequipa” de su militante Rosario Huanqui.

De igual modo, Fe en el Perú fichó a radio Bunker de José Quispe, también miembro de sus filas, y Ahora Nación hizo lo mismo con Radio Super Fuego, de su afiliado Ylman Ramos.

Esta semana se conoció el caso del partido Fuerza y Libertad, de la candidata presidencial Fiorella Molinelli, que destinó el 100% que le correspondía de la franja electoral, casi 1.7 millones de soles a Sol TV, un medio de comunicación al norte del país. Nada para el sur, ni para la capital que concentra el mayor número de electores.

Las alarmas sobre el uso de recursos destinados a la franja electoral se encendieron con el canal Nativa TV: la candidata presidencial de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello, denunció que se destinaron S/464 mil para este canal, sin ninguna lógica. El responsable habría sido el mismo fundador de su partido Miguel del Castillo, quien fue su propietario.

Pero el caso Nativa escaló. No solo fue Primero la Gente. País para Todos entró en crisis. El partido del candidato presidencial Carlos Álvarez destinó S/642 mil de franja electoral también a Nativa.

Se pronuncian

Al respecto, José Villalobos, especialista en temas electorales, afirmó que se ha “herido de muerte” al financiamiento público a los partidos porque existe un conflicto de interés que la ley debió prever para que no haya este tipo de situaciones.

“Se estaría desnaturalizando el uso de la franja electoral porque hay algunos partidos que habrían incurrido en conflicto de interés al momento de decidir en qué medio de comunicación pasa su franja electoral”, alegó.

La misma opinión tiene Karina Rivera, de la ONPE: “No existe ninguna restricción ni en la ley de contrataciones políticas ni en la ley de contrataciones del Estado para hacer una restricción de ser afiliado político y que por eso no participe como proveedor, como medio de comunicación o creador de contenido en la página”.