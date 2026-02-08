Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varios partidos políticos destinaron fondos públicos a medios de comunicación vinculados a sus militantes. El presunto uso indebido de la franja electoral sigue en aumento. (Foto: Andina)
Varios partidos políticos destinaron fondos públicos a medios de comunicación vinculados a sus militantes. El presunto uso indebido de la franja electoral sigue en aumento. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Diversos partidos políticos destinaron fondos públicos, por más de S/80 millones, a medios de comunicación vinculados a sus militantes para la franja electoral, en el marco de las elecciones generales del 2026, según denunció “Cuarto Poder”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Denuncian que partidos destinaron fondos públicos a medios de comunicación vinculados a sus militantes
Elecciones

Denuncian que partidos destinaron fondos públicos a medios de comunicación vinculados a sus militantes

Vladimir Cerrón da entrevista en vivo desde la clandestinidad y asegura que permanece en el Perú
Elecciones

Vladimir Cerrón da entrevista en vivo desde la clandestinidad y asegura que permanece en el Perú

Elecciones generales 2026: las regiones que definen el resultado electoral en el Perú
ECData

Elecciones generales 2026: las regiones que definen el resultado electoral en el Perú

Podemos, la campaña ‘coworking’: una crónica de Fernando Vivas sobre la estrategia electoral de José Luna Gálvez
Elecciones

Podemos, la campaña ‘coworking’: una crónica de Fernando Vivas sobre la estrategia electoral de José Luna Gálvez