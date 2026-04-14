Resumen

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El candidato de Fuerza Popular, Miguel Torres, criticó la gestión de Piero Corvetto tras las Elecciones 2026. (Foto: Captura YouTube)
El candidato de Fuerza Popular, Miguel Torres, criticó la gestión de Piero Corvetto tras las Elecciones 2026. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

El candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Miguel Torres, señaló que no hay indicios ni pruebas de un presunto fraude en las Elecciones Generales 2026. Además, cuestionó la postura de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular.

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