El candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, Miguel Torres, señaló que no hay indicios ni pruebas de un presunto fraude en las Elecciones Generales 2026. Además, cuestionó la postura de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular.

“no vemos ninguna prueba que nos lleve a una conclusión de esa manera [sobre fraude electoral], ni siquiera un indicio. Lo que sí evidentemente es claro es que existen todas las pruebas del mundo de que hay una ineptitud tremenda”, dijo.

El candidato añadió: “Veo, ya sea por comunicados o manifestaciones, llaman a la insurgencia o al desconocimiento de resultados. A mi me preocupa. Falta un componente claro de responsabilidad. Si no te gusta los resultados, tienes las vías para poder discutirlo”.

En opinión de Torres, hay una ineptitud total respecto a como ha afrontado la responsabilidad de realizar los comicios. “No es que se encontró con la función hace una semana, tiene años con un presupuesto bastante holgado”, señaló en declaraciones a Canal N.

“Definitivamente amerita la investigación, que se hagan todos los procesos, que se indague qué es lo que ha ocurrido acá. Esto tiene que ser un llamado de atención ad portas de lo que va a ser la segunda vuelta”, añadió.

En #CuentasClaras, Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia, tildó de "inepto" al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Agregó que Fuerza Popular no considera que haya pruebas o indicios sobre presuntas irregularidades en las elecciones ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/8dZ7kGuS9D — Canal N (@canalN_) April 15, 2026

“Esa inestabilidad emocional que ya nos ha mostrado el candidato Rafael López Aliaga, tiene que entender que no solamente le hace daño a él mismo, la verdad no sé quién lo asesora, pero realmente le hace daño a la sociedad. La comunidad en general está harta de la inestabilidad, el desorden, el caos. Y tenemos este tipo de discursos, la verdad es que hace flaco favor a nuestra democracia”, finalizó.

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