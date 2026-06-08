Resumen

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Dyer dijo que sus registros indicaron que Fuerza Popular movilizó más de 90 mil personeros a nivel nacional. (Foto: Andina)
Dyer dijo que sus registros indicaron que Fuerza Popular movilizó más de 90 mil personeros a nivel nacional. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El jefe nacional de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, destacó el trabajo realizado por la red de personeros desplegada durante la segunda vuelta electoral por la agrupación y señaló que la recuperación de las actas impresas constituye una de las principales garantías para verificar los resultados que procesa la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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