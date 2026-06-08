El jefe nacional de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, destacó el trabajo realizado por la red de personeros desplegada durante la segunda vuelta electoral por la agrupación y señaló que la recuperación de las actas impresas constituye una de las principales garantías para verificar los resultados que procesa la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Dyer indicó que Fuerza Popular movilizó -de acuerdo a su registro- alrededor de 90 mil personeros en todo el país para supervisar el desarrollo de la jornada electoral y ejercer labores de control en las mesas de sufragio.

“En nuestro sistema de control tuvimos alrededor de 90 mil personeros. Es importante mencionar que a veces pasa que algún personero, por un tema personal, tiene que ir a su casa o llega tarde, pero de igual forma agradecemos a los más de 90 mil personeros”, manifestó en conferencia de prensa.

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Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular: Nosotros hemos detectado 18 cédulas marcadas a nivel nacional. En Puno, tuvimos dos incidentes y lo denunciamos ante la Fiscalía. Nosotros registramos llegamos a la cifra de 95 mil personeros



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El representante de Fuerza Popular resaltó que, más allá de algunos inconvenientes logísticos reportados durante la jornada, la participación de los personeros permitió mantener presencia en los locales de votación y realizar un seguimiento directo del proceso electoral.

Asimismo, subrayó la importancia de la recuperación de las actas electorales impresas, documentos que son utilizados por las organizaciones políticas para contrastar la información que posteriormente es contabilizada por la ONPE.

“Lo más importante es que estamos recuperando las actas impresas. El papel nos da la garantía de que todo lo que se está contabilizando en la ONPE también lo tenemos”, afirmó.

Dyer explicó que el proceso de acopio de actas se viene realizando de manera simultánea en las distintas regiones del país, con el objetivo de consolidar la información recogida por los personeros durante la jornada electoral.

“Hoy se está haciendo el acopio en todas las regiones”, agregó.