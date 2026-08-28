El partido de gobierno, Fuerza Popular, reportó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que recibió aportes privados por S/ 4 millones 138 mil en las elecciones generales 2026. La cifra incluye dinero en efectivo y aportes en especie (bienes y servicios entregados gratuitamente).

De ese monto, más de dos millones los recibió de manera anónima, bajo la figura legal de aportes confidenciales, tal como reveló Latina Televisión y corroboró El Comercio revisando los dos informes financieros entregados por el fujimorismo a la ONPE.

Los aportes confidenciales están amparados en la Ley N° 32254, publicada en el 2025, que estableció esta modalidad de financiamiento electoral.

Bajo ese mecanismo, la identidad del aportante permanece reservada y solo puede ser conocida por el Banco de la Nación. Para el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos, esta figura genera suspicacias porque limita la transparencia sobre quiénes financian a las organizaciones políticas.

“Funciona como una modalidad de aporte anónimo en la cual solo el banco sabe quién es el aportante, pero el partido lo desconoce. Se aprobó en el Congreso anterior para que no exista un vínculo entre el partido y el aportante, pero yo prefiero la transparencia frente a la opacidad y al secretismo”, dijo a El Comercio.

Villalobos añadió que esa modalidad de aportes genera suspicacia; sin embargo, “es imposible que se trate de dinero negro porque pasa por el sistema financiero”.

Con esta modalidad, por ejemplo, Fuerza Popular reportó dos aportes de S/ 173.987 cada uno, realizados el 13 de mayo, y otros dos, de S/ 399.976 y S/ 249.983, efectuados el 20 de mayo; entre otros.

La tesorera del partido, la diputada Cecilia Chacón, dijo a El Comercio que desconoce la identidad de quienes realizaron esos aportes.

“La Ley de Organizaciones Políticas regula el tema de aportes de campaña y nosotros hemos cumplido escrupulosamente con ello. Entendemos que hay aportes reservados que se han hecho a través del Banco de la Nación. Ese es un mecanismo que la ley contempla y nosotros desconocemos la identidad de esos aportantes, porque, según la ley, es el Banco de la Nación quien reporta la información de dichos aportantes a la ONPE”, dijo.

Consultada sobre el origen y la naturaleza de esos recursos, Chacón añadió que la ley y las directivas del Banco de la Nación obligan a filtrar a todos y cada uno de esos aportantes. “Mayor información les pueden proporcionar en el Banco de la Nación y en la ONPE”, señaló.

De los partidos políticos con presencia en el Congreso de la República, Fuerza Popular es el único que recibió financiamiento con esa modalidad.

Principales financistas

Entre los mayores financistas que sí se identificaron se encuentra el ahora senador Jacques Rodrich Ackerman.

Rodrich aportó en especie S/ 201.960, por ceder a Fuerza Popular un inmueble ubicado en la avenida Guardia Civil, en la urbanización Corpac, en San Isidro, que tomó en alquiler.

Según el documento presentado a la ONPE, el contrato de comodato comprende un área de terreno de 610 metros cuadrados.

El inmueble funcionó como local de campaña de Fujimori.

Consultado sobre si este aporte influyó en su postulación al Senado, Rodrich negó que existiera alguna relación entre ambos hechos. “Mi inclusión en la lista de senadores fue a partir de una invitación de la señora presidente de la República, que evaluó mis méritos personales para concederme ese honor. Su insinuación es lamentable”, respondió.

Añadió que el alquiler del inmueble concluye en diciembre. “El partido decidirá si es conveniente seguir ahí”, señaló.

Otro aportante identificado es Fernando Javier Donayre Raborg, quien aparece con S/ 200.991 acumulados en distintos aportes en especie. La mayor parte corresponde a servicios de pauta publicitaria.

La dirección de Donayre consignada por el partido se encuentra en Miami, Estados Unidos. Sus entregas estarían vinculadas a publicidad digital en Meta, la empresa tecnológica dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.

Otro de los aportantes de mayor monto es el actual ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, con alrededor de S/ 199.360 acumulados en los dos informes reportados por el fujimorismo. En el primero, Fuerza Popular registró a su nombre un aporte de S/ 95.949 por 56 mil vasos de plástico. En el segundo, figuran aportes valorizados en S/ 40.000 por los servicios de organización, dirección, coordinación y supervisión de personeros, además de S/ 29.736 por otros 7 mil vasos, entre otros conceptos.

También destaca Mechanic Pro Perú S.A.C., empresa que aportó en especie S/ 195.300 mediante la entrega de material publicitario: 20 mil polos valorizados en S/ 154 mil y 10 mil gorros por S/ 41.300. Ambos aportes fueron registrados el 23 de mayo del 2026.

En tanto, el exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper Ackerman figura con aportes en especie que alcanzan S/ 174.925.

Chlimper aportó S/ 53.100 correspondientes a 10 mil banderas y 800 banners, además de S/ 34.210 en alimentos para eventos, S/ 35.400 por publicidad exterior en pantallas LED, S/ 21.859 por alimentos y servicios logísticos y S/ 30.355 por otros servicios vinculados a la campaña.

El Ministerio Público investigó en su momento a Fuerza Popular por los fondos de las campañas electorales del 2011 y el 2016. El exfiscal José Domingo Pérez le imputó la recepción de dinero no declarado de la constructora brasileña Odebrecht, así como de empresarios peruanos.

De acuerdo con la acusación fiscal, el partido operó como una presunta organización criminal para ‘pitufear’ aportes de campaña; es decir, dividir grandes sumas en pequeños depósitos a nombre de falsos contribuyentes. No obstante, el caso concluyó con el archivo del proceso por orden del Tribunal Constitucional.