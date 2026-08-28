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Resumen

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El partido de gobierno, Fuerza Popular, reportó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que recibió aportes privados por S/ 4 millones 138 mil en las elecciones generales 2026. La cifra incluye dinero en efectivo y aportes en especie (bienes y servicios entregados gratuitamente).

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