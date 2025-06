Escucha la noticia 1.0x 00:00 00:00 Resumen de la noticia por IA Fuerza Popular se aferra a una nueva candidatura de Keiko Fujimori: ¿Sin su lideresa, el fujimorismo podrá o no afrontar las elecciones de 2026? Resumen generado por Inteligencia Artificial × Función solo para suscriptores Este contenido está disponible solo para suscriptores. Escucha las noticias en audio y mantente informado sin interrupciones. Suscribirme

A solo diez meses de las elecciones generales, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha dejado abierta la posibilidad de que ella no sea la candidata del fujimorismo a la Presidencia y ceder este lugar a otra figura de su agrupación o de otro partido. El primer escenario no se da desde el 2006, cuando la ex titular del Congreso Martha Chávez, fue la postulante y el otro, nunca, porque la organización naranja no ha concretado alianzas electorales antes.