La candidata presidencial Keiko Fujimori se hizo presente desde tempranas horas de la madrugada en Villa El Salvador para supervisar la llegada de personeros de Fuerza Popular y confirmó a los medios que el partido superó los 95 mil personeros a nivel nacional para la segunda vuelta presidencial.

Señaló también que “otros partidos han contribuido, sobre todo ciudadanos que quizá en la primera vuelta no votaron por nosotros”.

En declaraciones a la prensa Fujimori indicó que en Villa El Salvador pudieron completar todos los personeros que necesitaban con el objetivo de cuidar el voto democrático en cada mesa de votación.

La candidata @KeikoFujimori afirmó que Fuerza Popular tendrá un poco más de 95 mil personeros para la jornada electoral de la #segundavuelta. Lo declaró en su primera actividad de la elección en el local de personeros de FP en Villa El Salvador. @Politica_ECpe pic.twitter.com/dZJZocHOl2 — Martín León Espinosa (@mleonespinosa) June 7, 2026

“En Villa El Salvador van a haber 66 colegios y vamos a tener 1160 personeros. Estamos agradeciendo a todos los voluntarios como defensores personeros en todas las mesas”, indicó.

Antes de finalizar su primera actividad en Villa El Salvador, Fujimori fue consultada sobre si se comprometía a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial:

“Claro que sí, con optimismo por supuesto”, aseguró.

Más tarde desde su domicilio Fujimori pidió a todas los electores que acudan a ejercer su deber cívico.

“Es importante que todos acudamos a votar y a todos los personeros que vayan a salvaguardar la voluntad popular”, dijo, antes de dirigirse a tomar desayuno en San Juan de Lurigancho.

El desayuno electoral de Keiko Fujimori será en El Paraíso, sector 2, en San Juan de Lurigancho.