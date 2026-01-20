El candidato presidencial de Somos Perú, George Forsyth, buscó marcar distancia de José Jerí, pese a compartir militancia en dicho partido, luego de difundirse las reuniones que sostuvo el mandatario con el empresario chino Zhihua Yang.

En un video publicado en sus redes sociales, el exfutbolista señaló que lo que está pasando en el Perú es “triste” y “vergonzoso”, y que Jerí se quede o se vaya “da lo mismo”.

“Lo que está pasando en el país es triste, es vergonzoso. Ver al presidente de la República asistir a reuniones en madrugada, ver al presidente del Congreso [Fernando Rospigliosi] defendiéndolo, pero ya sabemos que lo iba a hacer porque son ellos quienes lo pusieron ahí”, expresó.

“Hay que recordar que el señor José Jerí postuló como congresista y que fue este Congreso mafioso que lo hizo presidente del Perú. Él no ha sido electo con el voto del pueblo. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Se queda o se va? Que se quede o se vaya da lo mismo”, agregó.

En otra parte del video, Forsyth dijo que no tiene “rabo de paja” y que no piensa defender a José Jerí porque las bases y la militancia saben que no se “casa con nadie” y su lealtad es con el país.

“Es por eso por lo que es tan importante no tener rabo de paja. Por eso yo no le debo nada a nadie, a ningún partido, a ningún congresista, no le debo favor a nadie. Por eso es que yo sí puedo hacer los cambios que el Perú necesita”, subrayó.

“Muchos habrán pensado que yo iba a salir a defender al señor Jerí, porque es el del partido, pero a mí la militancia y las bases si me eligieron para ser candidato presidencial es porque ellos saben que yo no me caso con nadie, que mi lealtad es con el Perú”, sentenció.

El caso

Los cuestionamientos contra José Jerí se intensificaron tras revelarse encuentros con el empresario chino Zhihua Yang los días 26 de diciembre en un restaurante del distrito de San Borja y el 6 de enero en un establecimiento comercial en el Cercado de Lima.

Ninguna de estas citas fue consignada en el registro oficial de actividades de la Presidencia de la República. El mandatario se puso a disposición de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles 21 de enero.

En tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, abrió una investigación preliminar contra Jerí Oré por los presuntos delitos son patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.