El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, se pronunció tras la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 de excluirlo de las Elecciones Generales 2021 por la presunta omisión de información en su declaración jurada de hoja de vida. “¡Ni un paso atrás! ¡Los golpes nos hacen más fuertes!”, dijo.

A través de su cuenta de Twitter y desde Jaén, el exalcalde de La Victoria señaló que tiene el respaldo del pueblo y que será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el que haga justicia en la apelación que presentará en los próximos días.

“¡Ni un paso atrás! ¡Los golpes nos hacen más fuertes! Desde Jaén, en la región Cajamarca, les digo que no nos van a tumbar; que se compite con ideas y el pueblo nos respalda. ¡La corrupción no ganará! Seguimos recorriendo el país escuchando a la gente. ¡El JNE hará justicia!”, escribió.

Ni un paso atrás! Los golpes nos hacen más fuertes! Desde Jaén en la región Cajamarca, les digo que no nos van a tumbar; que se compite con ideas y el pueblo nos respalda. La corrupción no ganará! Seguimos recorriendo el país escuchando a la gente. El @JNE_Peru hará justicia! pic.twitter.com/5P4m7XKnxw — George Forsyth (@George_Forsyth) February 11, 2021





Según la Resolución 00520-2021-JEE-LIC1/, el candidato presidencial omitió declarar ingresos y empresas en la declaración jurada de hoja de vida, que presentó para participar en las elecciones generales.

El documento señala que George Forsyth, en el rubro de rentas del sector privado, no consignó ningún ingreso correspondiente al 2019 y que este, posteriormente, pidió en su descargo rellenar la información de dicho rubro en una anotación marginal y consignar la suma de S/53.595. La resolución también indica que Forsyth no declaró su participación en una serie de empresas.

Asimismo, se determinó que el candidato presidencial es accionista de las siguientes empresas: Los M S.A.C. (suspensión temporal), Imka Gastro SAC (suspensión temporal), Inversiones F.B.G. S.A.C. (suspensión temporal), Alianza de Inversión S.A.C. (baja de oficio), Negocios Paralelos S.A.C. (baja de oficio) y Hnos Forsyth S.A.C. (baja de oficio).

Además, el Reporte de Rentas y Retenciones presentados por Victoria Nacional revela que Forsyth percibió rentas ingresos de cuarta categoría de la empresa Inversiones F.B.G. S.A.C de junio a diciembre del 2019 por S/. 53 mil 595, pese a que se encuentra con suspensión temporal desde el 24 de febrero del 2014.

“En tal sentido, si bien las empresas mencionadas, no figuraban movimiento en registros públicos, ello no se condice ni se justifica que en el caso de la empresa INVERSIONES F.B.G. S.A.C, pague al ahora candidato la suma de S/. 53,595.00, más aún, ante los registros públicos se encuentra registrado como Gerente General, es decir, la empresa que gerencia el ahora candidato George Patrick Forsyth Sommer, aparece que no realizaba actividad comercial, pero, sin embargo el ahora candidato, sí percibía ingresos, situación que, a todas luces no hace nada más que reforzar el supuesto de omisión de información”, remarcó dicho órgano electoral.

