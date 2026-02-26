El Gobierno aprobó una transferencia de partidas por S/ 702 430 278 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el fin de financiar los gastos asociados a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, publicada en Normas Legales del diario oficial El Peruano, y lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar Zelada y el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo Arturo López Gonzales.

Según la norma, los recursos se realizan con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y serán destinados exclusivamente a cubrir bienes y servicios vinculados a la organización y ejecución de los comicios.

Del total autorizado, más de S/ 114 millones corresponden al JNE para labores relacionadas con procesos electorales y supervisión; mientras que alrededor de S/ 588 millones serán asignados a la ONPE para la planificación, organización, capacitación, información a la ciudadanía y procesamiento de resultados.