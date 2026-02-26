Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alrededor de S/ 588 millones serán asignados a la ONPE.
Alrededor de S/ 588 millones serán asignados a la ONPE.
Por Redacción EC

El Gobierno aprobó una transferencia de partidas por S/ 702 430 278 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el fin de financiar los gastos asociados a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: