El Gobierno autorizó una transferencia de partidas por S/ 224 777 213 a favor del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de financiar gastos asociados a los procesos electorales de este año.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 031-2026-EF, emitido por el Gobierno y publicado en el marco de lo establecido en la Ley N.º 32513.

Los recursos, de adcuerdo a lo que detalla la norma, provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y permitirán cubrir los gastos vinculados a la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante las Elecciones Generales 2026, así como a las actividades del sistema electoral en los comicios subnacionales.

Decreto Supremo N° 031-2026-EF

Asimismo, el decreto contempla recursos para el Jurado Nacional de Elecciones, destinados a financiar gastos vinculados a la organización y desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La resolución lleva las firmas del presidente José María Balcázar, y los ministros de Economía, Gerardo López y del Interior, Hugo Begazo.

Con esta medida, el Ejecutivo busca garantizar el financiamiento de las actividades logísticas, operativas y de seguridad necesarias para el desarrollo de los procesos electorales programados para el presente año.