Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Gobierno decidió cancelar la realización de las elecciones generales del 12 de abril en países del Medio Oriente, en medio del contexto de conflicto que se vive en esa región. La medida fue adoptada tras una sesión del Comando de Crisis liderada por el canciller Hugo de Zela, en la que se evaluó la seguridad de los ciudadanos peruanos.
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