El Gobierno decidió cancelar la realización de las elecciones generales del 12 de abril en países del Medio Oriente, en medio del contexto de conflicto que se vive en esa región. La medida fue adoptada tras una sesión del Comando de Crisis liderada por el canciller Hugo de Zela, en la que se evaluó la seguridad de los ciudadanos peruanos.

De acuerdo con información oficial de la Cancillería, la decisión responde a los riesgos que implicaría mantener el proceso electoral en países como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano.

La disposición fue comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante la reunión, los jefes de misiones diplomáticas en la zona informaron sobre la situación de emergencia y advirtieron sobre un posible agravamiento del conflicto, lo que podría afectar tanto a peruanos residentes como a aquellos que se encuentran en tránsito o varados.

En ese contexto, el Ejecutivo también acordó intensificar las acciones para evacuar a los connacionales que permanecen en la región. Según la Cancillería, hasta el momento 163 peruanos han sido trasladados a zonas seguras, mientras se mantiene contacto con otros 62 ciudadanos para facilitar su salida.

Asimismo, se dispuso reforzar con personal diplomático la misión en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de atender la creciente demanda de asistencia. En paralelo, se exhortó a los representantes peruanos en la zona a resguardarse junto a sus familias ante un eventual agravamiento del escenario.