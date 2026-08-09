El Gobierno autorizó una transferencia de S/99 millones 739.234 para financiar las actividades relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que estarán a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 156-2026-EF, publicado este domingo Normas Legales de El Peruano.

Se informó que los recursos serán transferidos con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.

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El decreto autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar la modificación presupuestaria necesaria para asignar los fondos a los organismos electorales. El dinero estará destinado a cubrir los gastos asociados con la preparación y realización de los comicios regionales y municipales de 2026.

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El decreto lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Bajo presupuesto

En julio, los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) solicitaron al Poder Ejecutivo la asignación del presupuesto necesario para garantizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

Durante una conferencia de prensa, las autoridades electorales informaron que el sistema electoral requiere S/ 589.52 millones para la organización del proceso de ERM y advirtieron que la insuficiencia de presupuesto compromete el cumplimiento del cronograma electoral y pone en riesgo la organización y el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, advirtió que la carencia de financiamiento afectaría el recuento de votos, la fiscalización electoral, la transparencia del proceso, el funcionamiento de los 91 Jurados Electorales Especiales y la organización de la elección de autoridades en centros poblados.

“No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno, el tiempo se nos acaba”, dijo el magistrado al advertir que esta falta de recursos compromete la ejecución oportuna de los principales hitos del cronograma electoral, a 88 días de la realización de los comicios.

En tanto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, señaló que la insuficiencia presupuestal pone en riesgo la contratación de personal para la producción, el ensamblaje y la distribución del material electoral, la elaboración de microformas y las labores de capacitación, seguimiento y supervisión de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Advirtió que también podría afectar la compensación económica para los miembros de mesa. “No estamos pidiendo más dinero. Estamos pidiendo lo que nos prometieron para poder operar hacia el 4 de octubre” señaló.

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, explicó que la falta de recursos podría ocasionar la paralización de la impresión del DNI a nivel nacional, la actualización del padrón electoral, la reducción de los horarios de atención, el retiro de los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), el cierre de oficinas registrales, la suspensión de las campañas de documentación en las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), así como otras campañas de DNI.