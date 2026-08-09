Los recursos serán transferidos con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) | Foto: Andina
Los recursos serán transferidos con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno autorizó una transferencia de S/99 millones 739.234 para financiar las actividades relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que estarán a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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