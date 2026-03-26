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Uno de los ejes principales es garantizar una transición democrática ordenada y elecciones sin contratiempos. (Foto: Andina)
Uno de los ejes principales es garantizar una transición democrática ordenada y elecciones sin contratiempos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo oficializó la Política General de Gobierno 2026: Seguridad Ciudadana, Continuidad Económica y Transición Democrática, en el que establece como uno de sus principales ejes “garantizar una transición democrática ordenada y elecciones sin contratiempos”.

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