Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Once gremios empresariales publicaron un comunicado en el que exigen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que difunda el resultado de una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE antes de la proclamación de resultados de la primera vuelta.
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