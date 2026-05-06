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JNE resolvió por unanimidad descartar la convocatoria a elecciones complementarias en los comicios 2026. Foto: Andina.
JNE resolvió por unanimidad descartar la convocatoria a elecciones complementarias en los comicios 2026. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Once gremios empresariales publicaron un comunicado en el que exigen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que difunda el resultado de una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE antes de la proclamación de resultados de la primera vuelta.

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