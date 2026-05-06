Once gremios empresariales publicaron un comunicado en el que exigen al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que difunda el resultado de una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE antes de la proclamación de resultados de la primera vuelta.

Firman el comunicado la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima, Asociación de Exportadores (ADEX) y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), entre otros gremios.

El documento señala que la auditoría debe ser una revisión técnica para determinar si las irregularidades registradas desde el 12 de abril son fallas operativas o una eventual manipulación deliberada. Los gremios consideran que esta medida es necesaria para conocer si existió un fraude o un ilícito penal en el proceso de sufragio.

#COMUNICADO Los gremios empresariales firmantes, entre ellos la SNI, demandan que, ante las irregularidades en el proceso electoral del 12 de abril, la auditoría externa se realice antes de proclamación de los resultados de la primera vuelta, así como la separación del jefe… pic.twitter.com/LrN7D5ocTG — SNI (@SNIndustrias) May 6, 2026

El gremio propone además que el personal de las Fuerzas Armadas asuma la logística vinculada al traslado de las ánforas. Esta sugerencia busca evitar cualquier riesgo de manipulación externa de los votos en los locales de votación y en los almacenes de resguardo.

Entre los firmantes figuran ADEX, la Cámara de Comercio de Lima y la Asociación Automotriz del Perú. Previamente, el JNE dispuso una auditoría informática integral para reforzar la transparencia y la integridad de los resultados de la primera vuelta.