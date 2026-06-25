La prolongación de la incertidumbre afecta la confianza de los ciudadanos y genera un escenario de cautela que impacta negativamente en la actividad económica, señalaron los gremios.
La prolongación de la incertidumbre afecta la confianza de los ciudadanos y genera un escenario de cautela que impacta negativamente en la actividad económica, señalaron los gremios.
Por Redacción EC

Diversos gremios de la micro, pequeña y mediana empresa expresaron este miércoles su preocupación por la demora en la comunicación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial y exhortaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a emitir un pronunciamiento definitivo dentro del marco de sus competencias.

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