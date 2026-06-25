Diversos gremios de la micro, pequeña y mediana empresa expresaron este miércoles su preocupación por la demora en la comunicación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial y exhortaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a emitir un pronunciamiento definitivo dentro del marco de sus competencias.
Diversos gremios de la micro, pequeña y mediana empresa expresaron este miércoles su preocupación por la demora en la comunicación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial y exhortaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a emitir un pronunciamiento definitivo dentro del marco de sus competencias.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que el país atraviesa un escenario de inestabilidad política y social, sumado a problemas económicos y de seguridad que afectan a millones de ciudadanos, por lo que consideraron necesario poner fin a la incertidumbre generada tras los comicios.
Los gremios advirtieron que la falta de una definición oficial impacta en la confianza de la ciudadanía y de los agentes económicos, generando cautela en distintos sectores y afectando el normal desarrollo de las actividades productivas.
“Consideramos que la prolongación de la incertidumbre afecta la confianza de los ciudadanos y genera un escenario de cautela que impacta negativamente en la actividad económica y en la convivencia social. La población y los agentes económicos requerimos señales claras para planificar nuestras actividades y seguir colaborando con el crecimiento del Perú”, señalaron.
“Cada día de indefinición debilita la confianza, posterga decisiones de inversión y aumenta el riesgo de tensiones sociales que no contribuyen a la estabilidad ni al bienestar de los peruanos”, agregaron.