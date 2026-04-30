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Los gremios pidieron la contratación inmediata de una firma auditora de reconocido prestigio internacional. (Foto: Andina)
Los gremios pidieron la contratación inmediata de una firma auditora de reconocido prestigio internacional. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los gremios empresariales y productivos del país emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su “preocupación y enérgico rechazo” por las irregularidades durante las Elecciones Generales, solicitando medidas urgentes para garantizar la transparencia del proceso entre ellas una auditoría internacional.

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