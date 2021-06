Conforme a los criterios de Saber más

En una entrevista difundida el 16 de febrero de este año, el virtual congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo sostuvo que lo primero que harán como partido, en caso de llegar a ser gobierno, será convocar a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, esta figura no está contemplada en la actual Constitución.

“Para nosotros la Asamblea Constituyente no la tiene que hacer el Congreso. Yo planteé desde un inicio. Para Perú Libre, para Pedro Castillo como presidente, para nosotros como bancada, lo primero que vamos a hacer al llegar al gobierno es llamar Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución”, dijo en diálogo con el colectivo Iniciativa Ciudadana.

Bermejo añadió que quienes deben participar en esta eventual asamblea son: “los partidos políticos, sí, pero solo el 50% de la elaboración de esa nueva asamblea. La otra mitad tenemos que dársela a los gremios, campesinos, sindicatos, jóvenes organizados, mujeres organizadas, comunidades, pueblos originarios. Que son los invisibles de los últimos 200 años”.

El cambio total o parcial de la Constitución es una reforma cuyos dos caminos deben pasar por el Congreso. El artículo 206 de la Carta Magna establece los dos caminos que hay para los cambios: una primera votación con mayoría absoluta [66 votos] y su ratificación mediante referéndum. El segundo, la aprobación en dos legislaturas ordinarias consecutivas con mayoría calificada [87 votos]. A partir de esa reforma podría proponerse, primero, la introducción de la figura de la Asamblea Constituyente.













El virtual congresista de Perú Libre insistió también que, el cambio estructural, solo puede ser posible a partir de la redacción de una nueva Constitución.

“Es elemental entender que para poder cambiar estructuralmente este país tienes que tener una base filosófica, una base política, y nosotros no podemos pensar en una campaña electoral como si fuera una oferta. Si no se cambia la Constitución no se puede hacer”, comentó.

En una parte de la entrevista, el virtual congresista cuestionó también a los partidos políticos de Juntos por el Perú y el Frente Amplio, hoy aliados de Perú Libre.

"Los partidos mencionados [Frente Amplio, Juntos por el Perú] a diferencia de Perú Libre, el último año para ellos no es prioridad la Asamblea Constituyente. No es una prioridad la nueva Constitución. Ellos durante la pandemia en un acto mágico decían que la prioridad era acabar con la pandemia, pero no te dicen cómo", dijo.









En el diálogo, Bermejo reiteró que Perú Libre es un partido “socialista, marxista, leninista”, y señaló que “es mayoritario el sentir” acerca de la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.

En abril de este año, en entrevista con Canal N, Bermejo sostuvo el mismo argumento de convocatoria a una Asamblea Constituyente. “Una de nuestras banderas principales es el llamado a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución por lo motivos que hemos señalado largamente”, dijo, y añadió que se debe llamar a referéndum para que la ciudadanía decida si quiere o no una Asamblea Constituyente.

Relación con inversiones privadas

Guillermo Bermejo tomó también el ejemplo boliviano respecto a su relación con las inversiones privadas. “No se llegó a ningún acuerdo, el gobierno boliviano se puso fuerte y dijo 80% de las ganancias para el Estado y 20% para la empresa privada, y el que no le gusta se va. Y Bolivia se convirtió los últimos años en la economía más potente del mundo”, dijo.

En tanto ello, añadió que “no hay nada que negociar con ellos, sino que hay que ponerles nuevas reglas para que trabajen en función a los intereses de las mayorías.”.

