El electo congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, quien está afrontando un proceso judicial por supuestos vínculos con una columna remanente de Sendero Luminoso en el Vraem, señaló que no se puede descartar la posibilidad de que el secretario general de su partido, Vladimir Cerrón, asuma algún cargo en el Gobierno o en el Congreso si Pedro Castillo ganara la segunda vuelta electoral.

“Hay instancias de gobierno. El Ejecutivo con Pedro Castillo y la bancada de gobierno que somos los 37 congresistas de Perú Libre. Veremos los nuevos retos en las próximas semanas para evaluar a qué personas convocar tanto dentro de Perú Libre como fuera”, dijo en declaraciones a Latina.

“[¿No descarta la participación de Vladimir Cerrón en un gobierno de Pedro Catillo)[ No podemos descartar absolutamente nada. Tenemos una responsabilidad con la patria, con nuestros votantes pero también con nuestros militantes. Somos un partido político organizado, no somos una franquicia como mayoría de partidos que han gobernado el país”, añadió.

Bermejo aseguró que un posible gobierno de Pedro Castillo se deberá buscar las mejores figuras y cuadros que existan en otras agrupaciones políticas porque hay un llamado a la unidad, pero insistió que no se puede separar al candidato presidencial de Perú Libre.

“Tenemos respeto a las instituciones internas, a nuestros militantes y no podemos aceptar que se intente criminalizar a nuestro secretario general. Lo digo a título personal pero creo que es el sentir de la mayoría de militantes del Perú Libre. Yo personalmente no descarto nada. No puedo hablar por el resto de la bancada”, manifestó el virtual legislador.

“Quien ha ganado las elecciones bajo el liderazgo de Pedro Castillo ha sido Perú Libre. Así como Alan García gobernó con el Apra, o Toledo con Perú Posible y el fujimorismo con sus distintos envases, tienen que aceptar que el triunfo fue de Pedro Castillo y de Perú Libre y que ambos, con la bancada, van a gobernar el país”, insistió Bermejo.

Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín, ha sido sentenciado por el delito de negociación incompatible a prisión suspendida en una condena que fue anulada por un juez en Huancavelica, quien admitió un hábeas corpus. Esta última decisión fue revocada por una sala superior.

