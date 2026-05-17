La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, brindó más detalles del encuentro sostenido con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y afirmó que ambos coincidieron en que les faltó “dialogar más”.

En entrevista con el programa “Enfrentados” de América TV, señaló que en la conversación de hora y media le agradeció a Kuczynski Godard por haber indultado a su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Asimismo, Fujimori Higuchi dijo que le pidió “las disculpas del caso” a PPK por los desencuentros ocurridos durante su gobierno (2016-2018) y dijo que ambos hablaron de sus procesos judiciales.

“El expresidente fue muy generoso en recibirme en su casa ayer y tuvimos una conversación franca, larga, de hora y media. Lo que primero hice fue agradecerle a él la generosa y decisión valiente de indultar a mi padre. Hablamos un poco del pasado, por supuesto”, expresó.

“Le pedí las disculpas del caso y luego hablamos también de lo que significó para ambos el proceso de la persecución. Saludé que uno de sus casos se haya resuelto y hablamos también mucho de la situación salud por la que él se encuentra”, agregó.

Keiko Fujimori también remarcó que se trató de una conversación “no política”, sino una “humana” y que para ella significó “cerrar un capítulo que estaba abierto”.

“Hablamos de que nos faltó dialogar más. De nuestro lado éramos muy políticos y del lado de él quizás tenían una visión un poquito más del sector privado, pero no nos quedamos atracados en el pasado, fue muy interesante poder hablar del presente y del futuro”, acotó.

Consultada sobre las mociones de censura, interpelaciones y mociones de vacancia respaldadas por Fuerza Popular contra PPK y sus ministros, la lideresa de ese partido dijo que en ambos lados “se pisó el palito” y no priorizaron los temas de fondo.

“Creo que de ambos lados se pisó el palito y en vez de priorizar los canales directos que tratamos de establecer, nos quedamos enfrascados en las diferencias y quizás en esos adjetivos, en vez de priorizar los temas de fondo”, sentenció.