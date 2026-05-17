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Keiko Fujimori brindó más detalles del encuentro sostenido con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). (Foto: Andina)
Keiko Fujimori brindó más detalles del encuentro sostenido con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK). (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, brindó más detalles del encuentro sostenido con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y afirmó que ambos coincidieron en que les faltó “dialogar más”.

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