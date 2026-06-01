Resumen

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Hania Pérez de Cuellar en entrevista con Siempre a las 8. (Foto: GEC)
Hania Pérez de Cuellar en entrevista con Siempre a las 8. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar afirmó en ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, que todavía no ha definido su voto para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, aunque descartó la posibilidad de votar viciado.

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