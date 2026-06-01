La exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar afirmó en ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, que todavía no ha definido su voto para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, aunque descartó la posibilidad de votar viciado.

Tras ser consultada sobre su posición de cara a los comicios del próximo domingo 7 de junio, la exfuncionaria señaló que continúa evaluando las alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

“Voy a meditar sobre lo que va a ocurrir en los próximos días, soy una demócrata por naturaleza, y creo que este país necesita orden. Ahí si coincido con Keiko, pero quiero saber a qué se refiere ella con orden. Estoy meditando sobre ese voto”, dijo.

“No voy a votar viciado. Pasó por mi mente en algún momento pero creo que hay que tomar decisiones. Creo que hay que enfrentar la situación con valentía. Respeto a la gente que va a votar viciado, sin embargo puedes no estar de acuerdo”, manifestó.

Las declaraciones se producen luego del debate presidencial realizado el último fin de semana, en el que ambos candidatos expusieron sus principales propuestas y confrontaron posiciones sobre temas económicos, sociales e institucionales.

Pérez de Cuéllar opinó que Keiko Fujimori fue mucho más transparente en explicar su plan “porque lo tiene, a diferencia de Sánchez que no lo tiene”.

Criticó el hecho de que Sánchez haya sacado un nuevo plan de gobierno durante el debate, y su estrategia política es de “atacar” porque “no tiene una propuesta política”.

“Él está en una encrucijada, qué hacer con Antauro Humala, Francke y sigue sumando fuerzas a sumarse y para recuperar la democracia”, señaló.

“Sánchez se dedicó a acusar al Congreso pero él sigue siendo congresista. Lo que fue descarado es que Sánchez dijo que fue un excelente ministro, yo pregunto ¿quién fue un buen ministro en el gobierno de Pedro Castillo?“, añadió.

Recordó que cuando propusieron como Ejecutivo en el gobierno de Dina Boluarte, un conjunto de leyes para democratizar el agua, señaló que toda la izquierda congresal de la que fue parte Roberto Sánchez, estuvo en contra.

“Fue más bien el Fujimorismo, Avanza País y Renovación Popular y otros grupos de centro los que estuvieron de acuerdo. Me llamó mucho la atención porque justamente es el discurso de la izquierda, dar acceso al agua para que salir de situaciones de vulnerabilidad y pobreza”, señaló.