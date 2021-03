La hora para poder ir a votar en las elecciones generales 2021 que se realizará el 11 de abril ha cambiado con respecto a otros comicios de años anteriores, según las directivas establecidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el plan de acción que aprobó el ente electoral el 25 de enero de este año, y tal y como se aplicó también en las elecciones internas del 2020, se ha determinado que los ciudadanos podrán ir a votar a su respectivo local de sufragio el 11 de abril desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m.

En las elecciones anteriores, como las congresales del 2020 y las generales del 2016, el horario era de 8 a.m. a 4 p.m., momento en el cual se cerraban las mesas de votación y se procedía a dar inicio con el conteo de votos.

Sin embargo, debido a la emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19), la ONPE estableció como una medida para reducir el riesgo de contagio y la concentración de personas que el plazo para poder ir a votar sea, no solo de 8 horas, sino de 12, de 7 a.m. a 7 p.m.

Este es el horario de votación que recomienda la ONPE para el 11 de abril.

A esto se suma que la ONPE recomienda que todas las personas acudan a votar en un horario específico, dependiendo del último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI), además de exhortar que las personas adultas mayores y con comorbilidades acudan a sus centros de votación entre las 7 a.m. y 9 a.m.

Luego de las 9 a.m., la ONPE pide que los ciudadanos voten según el último número de su DNI según la siguiente cartilla de información que compartió el jefe de esta entidad electoral, Piero Corvetto.

Este horario es una recomendación, ya que la ONPE ha informado que cualquier persona puede acudir a votar en cualquier momento entre las 7 a.m. y 7 p.m. y que los únicos impedimentos para que no pueda ingresar al local donde le toca sufragar serán si no cumple con las medidas de seguridad contra el coronavirus, como el uso de mascarillas o tener una temperatura elevada de más de 37,5 grados que se medirá antes de ingresar.

