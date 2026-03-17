El candidato presidencial de Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que de llegar al Gobierno, propondrá que las Fuerzas Armadas asuman el mando de la Policía Nacional del Perú, como parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad.

Durante su exposición, Herbert Caller manifestó una reestructuración del sistema de seguridad y cuestionó el desempeño de instituciones del Estado.

“El Partido Patriótico del Perú plantea radicalmente lo siguiente: las Fuerzas Armadas van a estar al mando de la Policía Nacional del Perú rápidamente, porque se tienen que aplicar tres criterios. Primero, levantar la alfombra; segundo, levantar la taza; y tercero, aplicar el mantenimiento percusivo. ¿Qué significa levantar la alfombra? Mostrar toda la cochinada que hay por los actos de corrupción en todo lado”, expresó.

En el mismo evento, el candidato también expuso sus propuestas en materia económica, señalando la necesidad de impulsar la industrialización del país como eje del desarrollo.

“Al hablar de desarrollo económico, producción nacional, eso no se va a lograr si no industrializamos el Perú. Y si permitimos que solamente haya una inversión en el sector industria de 267 millones en el actual presupuesto nacional al 2026, nosotros vamos a multiplicar eso por 12. Eso significa más de 3 mil millones de soles al sector industrial” , indicó.

Caller cuestionó además la capacidad del aparato estatal, especialmente en relación con el manejo del idioma en la administración pública.

“M illón y medio de servidores públicos, de los cuales la mayoría no sirven porque no pueden comunicarse con las distintas comunidades a nivel nacional . ¿Cómo podríamos lograr ese desarrollo? Empezando desde lo económico. ¿Cómo podríamos abrir las puertas del mundo si no tenemos la capacidad de comunicarnos con el mundo?”, afirmó.

En esa línea, remarcó la importancia de que los funcionarios manejen idiomas oficiales y extranjeros.

“Pueden ser buenos funcionarios, profesionales que sepan lo que hacen, pero si no van, por lo menos, a hablar los idiomas reconocidos en el contrato social, que es la Constitución Política del Perú, en su artículo 48 —que reconoce el español, el quechua, el aimara y las lenguas originarias—, ¿cómo podríamos pretender lograr el desarrollo de las localidades internamente? ”, sostuvo.

Añadió: “Por eso terminan negociando con los españoles, colombianos. Los alemanes, austriacos y los franceses dicen que España es de tercer nivel para los alemanes y terminamos negociando con ellos ”.

El candidato también planteó una mayor competitividad internacional para el país.

“El Partido Patriótico del Perú no se va a comparar con los 12 países de la región. Va a comparar y va a hacer competitivo al Perú con los países potencia, productivamente hablando, industrializados, comenzando por Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica , porque así debe ser”, manifestó.

En el ámbito financiero, propuso destinar parte del presupuesto al impulso de la microempresa.

“ Debemos incrementar el crédito MYPE. No solo lo decimos, está plasmado. El 2% del presupuesto nacional de la República va a fluir para el microemprendimiento a nivel nacional, lo que significa 5.200 millones de soles a través del Banco de la Nación, con tasas de interés menores al 5% al año”, detalló.

Finalmente, cuestionó el desempeño de funcionarios en el servicio exterior.

“Lo que es trabajo y producción, lo que vamos a hacer es hacerlos trabajar como deben ser a los funcionarios de Relaciones Exteriores y al de Defensa. Lo digo por experiencia. He estado nueve veces en el extranjero y lo único que he visto con los embajadores y con cónsules, en general, es su té de tías y estar esperando el viernes para ver qué ciudad van a conocer y a qué país van a pasear, utilizando los recursos del Estado”, señaló.

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