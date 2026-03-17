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Herbert Caller propone que Fuerzas Armadas estén al mando de la Policía. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Herbert Caller propone que Fuerzas Armadas estén al mando de la Policía. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Partido Patriótico del Perú, Herbert Caller, indicó este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que de llegar al Gobierno, propondrá que las Fuerzas Armadas asuman el mando de la Policía Nacional del Perú, como parte de una estrategia para enfrentar la inseguridad.

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