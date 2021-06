El excongresista Hernando Cevallos, quien forma parte del equipo de trabajo del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que este no ha definido como vocero de la agrupación al excandidato presidencial por Somos Perú Daniel Salaverry; sin embargo, señaló que están agradecidos por su respaldo.

“Agradecemos su disposición de querer analizar con su opinión lo que pasa en el país, pero él [Daniel Salaverry] no es vocero, no es lo que el profesor [Pedro Castillo] ha dicho. El profesor es el único autorizado para decidir quién habla en nombre del partido. Se le agradece por su respaldo, pero el profesor no ha definido que sea vocero”, aseveró en diálogo con la prensa.

Además, al ser consultado sobre el recurso de nulidad para 802 actas a nivel nacional presentado por Fuerza Popular en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, indicó que se trata de una estrategia “desesperada” por parte de la candidata Keiko Fujimori.

Hernando Cevallos: “El profesor Castillo no ha definido que Salaverry sea vocero”

“Son maniobras muy riesgosas, el jurado electoral tiene que hacer su trabajo, se quiere burlar el voto de la gente, el voto en mesa hay que respetarlo. Esto es un acto desesperado, en un momento que es riesgoso. Es algo que debemos evitar”, expresó.

“Es un mecanismo democrático [lo que hace Fuerza Popular], pero no se puede usar para fines lamentables. Legalmente cualquiera tiene derecho de observar, pero plantear que hay vulneración de la voluntad popular y presentar cientos de recursos es una estrategia para enturbiar que queremos que concluya. Es un disparate decir que hay una confabulación contra ella [Keiko Fujimori]”, agregó.

El último miércoles, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su agrupación política ha presentado recursos de nulidad para 802 actas a nivel nacional en las que encontraron “irregularidades” e indicios de un presunto “fraude en mesa”.

“Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan 200 mil votos. Cuando estas acciones sean admitidas deben ser retiradas del conteo final”, dijo en un pronunciamiento a la prensa.

