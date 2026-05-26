Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP) para la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, afirmó que lo que opine el etnocacerista Antauro Humala sobre el plan de gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez “va por cuenta de él”.

En entrevista con Canal N, señaló que JP tiene un programa de gobierno que nada tiene que ver con el de Humala Tasso y dijo que ningún candidato del etnocacerismo ha logrado una curul en el próximo Congreso bicameral 2026-2031.

“Lo hemos dicho un montón de veces: lo que opine Antauro Humala va por cuenta de Antauro Humala. Juntos por el Perú tiene un programa que no tiene que ver con el programa de Antauro Humala, salvo en dos puntos que ya lo hemos hablado también y nada más”, expresó.

Enfatizó que Antauro Humala puede apoyar la campaña de Sánchez Palomino, pero ello no implica que desde JP compartan sus puntos de vista respecto a la gestión del Estado.

“Puede irse a su casa, puede quedarse, puede ir a las manifestaciones, puede gritar: ‘cambio de Constitución’, puede apoyar en las manifestaciones, pero eso no significa que nosotros compartimos sus puntos de vista”, subrayó.

En ese sentido, Cevallos refirió que el hecho de que haya un grupo de reservistas resguardando a Roberto Sánchez en sus mítines de campaña no implica deducir que Antauro Humala controla Juntos por el Perú o que tiene un papel relevante.

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“Nunca le ha ofrecido ser ministro del Interior. Antauro puede decir lo que le parezca”, sentenció el también exministro de Salud.

Cabe recordar que el etnocacerista Antauro Humala aseguró el último lunes 25 que se mantiene la “convergencia” con el candidato Roberto Sánchez, pese a los cuestionamientos y esfuerzos de algunos sectores de Juntos por el Perú por marcar distancia.

Humala -condenado por el Andahuaylazo- remarcó que el colectivo A.N.T.A.U.R.O. respaldará “totalmente” la candidatura de Sánchez en la segunda vuelta. Aseguró un respaldo “sincero, total y cerrado”.