Resumen

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Hernando Cevallos se refirió al papel de Antauro Humala en la campaña de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Hernando Cevallos se refirió al papel de Antauro Humala en la campaña de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JP) para la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, afirmó que lo que opine el etnocacerista Antauro Humala sobre el plan de gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez “va por cuenta de él”.

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